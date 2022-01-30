Даниил Медведев проиграл в финале Australian Open Рафаэлю Надалю

Российский теннисист Даниил Медведев в финале Australian Open уступил испанцу Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7), хотя выиграл первые два сета.

Игра продолжалась — 5 часов 24 минуты.

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Отметим, Медведев второй раз подряд играл в финале Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.