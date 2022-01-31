Медведев сделал пост после финала Australian Open: что ему пишут болельщики из России и иностранцы

Болельщики отреагировали на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7) в финале Australian Open — 2022.

Матч продолжался пять часов и 24 минуты. По ходу встречи Медведев вел со счетом 2:0, но не смог удержать преимущество и уступил испанскому теннисисту.

После игры болельщики поддержали россиянина в комментариях под его публикацией в Instagram.

Dmedvedevfans: «Ты просто лучший, даже не сомневайся в этом. У тебя все впереди. Ребенок еще мечтает. Может быть не внутри, но снаружи он все еще в деле».

Stako_s: «Даня ты красавец . Все впереди».

Justmashaf: «Даня! Поздравляю!!! Ты крут! Гордимся!».

Prokyror1985: «Все впереди! Ты лучший!».

Jdoca 410 : «Не переставай мечтать, парень. Большая поддержка из Испании».

Joao_castillol: «Не переставай мечтать, чемпион».

Nicolas_lambert: «Ты провел потрясающий турнир, Даниил! Было большим удовольствием наблюдать за твоей игрой сегодня! Ты уже легенда!»