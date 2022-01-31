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Сегодня, 14:55

Медведев сделал пост после финала Australian Open: что ему пишут болельщики из России и иностранцы

Российские болельщики поддержали теннисиста Медведева после финала Australian Open
Карен Саркисян
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Болельщики отреагировали на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7) в финале Australian Open — 2022.

Матч продолжался пять часов и 24 минуты. По ходу встречи Медведев вел со счетом 2:0, но не смог удержать преимущество и уступил испанскому теннисисту.

После игры болельщики поддержали россиянина в комментариях под его публикацией в Instagram.

Dmedvedevfans: «Ты просто лучший, даже не сомневайся в этом. У тебя все впереди. Ребенок еще мечтает. Может быть не внутри, но снаружи он все еще в деле».

Stako_s: «Даня ты красавец . Все впереди».

Justmashaf: «Даня! Поздравляю!!! Ты крут! Гордимся!».

Prokyror1985: «Все впереди! Ты лучший!».

Jdoca410: «Не переставай мечтать, парень. Большая поддержка из Испании».

Joao_castillol: «Не переставай мечтать, чемпион».

Nicolas_lambert: «Ты провел потрясающий турнир, Даниил! Было большим удовольствием наблюдать за твоей игрой сегодня! Ты уже легенда!»

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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