Ольховский объяснил причину поражения Медведева в третьем круге Australian Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии от американца Себастьяна Корды (6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7)).

«Думали, что Медведев будет претендовать на победу, но Корда опасный соперник, об этом говорили. Он это доказал, был интереснее, инициативнее, разнообразнее. Медведеву немного не хватило активной игры. Выступление Медведева нельзя назвать провалом. Он прошел два круга, показал хороший теннис. На турнире есть «темные лошадки», и не всегда результат зависит от тебя. Бывают дни, когда соперник лучше тебя, к сожалению», — сказал Ольховский «СЭ».

Медведев стартовал на Australian Open с победы над Маркосом Хироном, которому он за игру отдал всего три гейма. В рамках второго круга Даниил переиграл австралийца Джона Миллмана.

Медведев впервые с лета 2019 года вылетит из топ-10 рейтинга ATP.