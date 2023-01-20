Селиваненко — о поражении Медведева: «Корда был сильнее по всем основным компонентам»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет россиянина Даниила Медведева из Открытого чемпионата Австралии после поражения от американца Себастьяна Корды в матче третьего круга (6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7)).

«Себастьян сегодня был просто сильнее по всем основным компонентам. Подтвердил, что готов претендовать на победы на самых больших турнирах. Ему удалось навязать Даниилу свою игру и довести матч до победы. Теннис — это игра, побеждает тот, кто лучше готов в данный конкретный день», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев стартовал на Australian Open с победы над Маркосом Хироном, которому он за игру отдал всего три гейма. В рамках второго круга Даниил переиграл австралийца Джона Миллмана.

Медведев впервые с лета 2019 года вылетит из топ-10 рейтинга ATP.