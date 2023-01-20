Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:05

Селиваненко — о поражении Медведева: «Корда был сильнее по всем основным компонентам»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет россиянина Даниила Медведева из Открытого чемпионата Австралии после поражения от американца Себастьяна Корды в матче третьего круга (6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7)).

«Себастьян сегодня был просто сильнее по всем основным компонентам. Подтвердил, что готов претендовать на победы на самых больших турнирах. Ему удалось навязать Даниилу свою игру и довести матч до победы. Теннис — это игра, побеждает тот, кто лучше готов в данный конкретный день», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев стартовал на Australian Open с победы над Маркосом Хироном, которому он за игру отдал всего три гейма. В рамках второго круга Даниил переиграл австралийца Джона Миллмана.

Медведев впервые с лета 2019 года вылетит из топ-10 рейтинга ATP.

Australian Open
Даниил Медведев
1
0
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания
Материалы сюжета: Даниил Медведев: гонка за №1 в рейтинге ATP
Ольховский объяснил причину поражения Медведева в третьем круге Australian Open
Медведев вылетит из топ-10 рейтинга ATP впервые с лета 2019 года
Медведев в трех сетах проиграл американцу Корде в третьем круге Australian Open
Дмитриева считает, что матч с Кордой станет настоящей проверкой для Медведева
Медведев посмеялся над собой после победы. Зачем Даниил показал публике голое бедро?
Медведев — о победе над Миллмэном: «Отличный матч. Физически нам обоим было тяжело»
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Чесноков: «Это был звездный час Корды. К сожалению, у Медведева не было шансов в этой борьбе»
Australian Open, 20 января: Азаренко победила Кис и другие матчи третьего круга
Хачанов написал на камере «Арцах, держись» после выхода в четвертый круг Australian Open
Фиаско Медведева. Хачанов в четвертом круге Australian Open, а Даниил — вне Топ-10
Ольховский объяснил причину поражения Медведева в третьем круге Australian Open
Корда — о матче с Медведевым: «Я потрясающе играл и выдал невероятный матч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корда — о матче с Медведевым: «Я потрясающе играл и выдал невероятный матч»

Ольховский объяснил причину поражения Медведева в третьем круге Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости