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Сегодня, 10:00

Australian Open, 20 января: Азаренко — Кис и другие матчи третьего круга

Галина Глазко
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Виктория Азаренко.
Фото AFP
Расписание и результаты матчей третьего круга Australian Open 2023 в женском одиночном разряде в пятницу, 20 января.

Открытый чемпионат Австралии-2023

Женщины, одиночный разряд. Третий круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 20) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:2, 6:3

Джессика Пегула (США, 3) — Марта Костюк (Украина) — 6:0, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Дэниэлл Коллинз (США, 13) — 6:2, 5:7, 6:2

Кори Гауфф (США, 7) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 6:2

Ига Свентек (Польша, 1) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:0, 6:1

Елена Остапенко (Латвия, 17) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 6:0

Мэдисон Кис (США, 10) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — 11.00

Чжу Линь (Китай) — Мария Саккари (Греция, 6) — 13.00

*время начала матчей может быть изменено

Расписание и все результаты Australian Open 2023 здесь

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