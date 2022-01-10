Надаль: «Лично для меня было бы лучше, если бы Джокович не участвовал в Australian Open. Но суд принял справедливое решение»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал новость о том, что суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы серба Новака Джоковича.
«Лично для меня было бы лучше, если бы Джокович не участвовал в Australian Open, — приводит слова Надаль The Guardian. — Но суд принял справедливое решение. Желаю Новаку удачи, несмотря на то что у меня могут быть разногласия с ним по некоторым вопросам».
5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.
34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.
Девятикратный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение — теперь теннисист может перемещаться по стране. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/sport/live/2022/jan/10/novak-djokovic-appeal-federal-circuit-court-cancellation-australian-visa-covid-vaccination-live-updates
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