Надаль: «Лично для меня было бы лучше, если бы Джокович не участвовал в Australian Open. Но суд принял справедливое решение»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал новость о том, что суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы серба Новака Джоковича.

«Лично для меня было бы лучше, если бы Джокович не участвовал в Australian Open, — приводит слова Надаль The Guardian. — Но суд принял справедливое решение. Желаю Новаку удачи, несмотря на то что у меня могут быть разногласия с ним по некоторым вопросам».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Девятикратный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение — теперь теннисист может перемещаться по стране. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.