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Надаль: «Лично для меня было бы лучше, если бы Джокович не участвовал в Australian Open. Но суд принял справедливое решение»

Надаль назвал справедливым решение суда по делу Джоковича
13:15
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал новость о том, что суд Мельбурна отменил решение об аннулировании австралийской визы серба Новака Джоковича.

«Лично для меня было бы лучше, если бы Джокович не участвовал в Australian Open, — приводит слова Надаль The Guardian. — Но суд принял справедливое решение. Желаю Новаку удачи, несмотря на то что у меня могут быть разногласия с ним по некоторым вопросам».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу первой ракетки мира.

34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Девятикратный и действующий чемпион Australian Open должен был быть депортирован, однако суд отменил это решение — теперь теннисист может перемещаться по стране. Впрочем, у министра иммиграции Австралии есть возможность снова отменить визу серба.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/sport/live/2022/jan/10/novak-djokovic-appeal-federal-circuit-court-cancellation-australian-visa-covid-vaccination-live-updates

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Карен Саркисян все материалы автора
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