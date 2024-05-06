Пегула пропустит турнир в Риме и может не выступить на «Ролан Гаррос»

Американка Джессика Пегула пропустит турнир серии WTA 1000 в Риме, который пройдет с 6 по 19 мая.

«Привет, ребята. Хочу сообщить, что пропущу турнир в Риме и, возможно, «Ролан Гаррос». Чувствую себя хорошо, но мне нужно не усугубить травму и как можно скорее возобновить тренировки», — написала 30-летняя теннисистка в соцсети.

Пегула на данный момент занимает 5-е место рейтинга WTA. В этом году «Ролан Гаррос» пройдет с 27 мая по 9 июня.