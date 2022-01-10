Джокович отрицал заражение коронавирусом в интервью французским СМИ в декабре
13:05
Французское издание L'Equipe сообщило, что 18 декабря 2021 года один из журналистов газеты брал интервью у сербского теннисиста Новака Джоковича. Тогда серб категорически отрицал информацию, что сдал положительный тест на коронавирус.
В январе 2022 года суд опубликовал часть документов по апелляции Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию.
В частности, опубликованы письменные показания Джоковича о том, как он получал медотвод от прививки против коронавируса, а также о том, с чем столкнулся на границе.
В документе он заявляет, что 16 декабря он сдал анализ и ему диагностировали коронавирус.
17 и 18 декабря серб участвовал в различных мероприятиях — вручал награды детям и снимался для L'Equipe.
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