Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Джокович отрицал заражение коронавирусом в интервью французским СМИ в декабре

13:05
Теги:

Французское издание L'Equipe сообщило, что 18 декабря 2021 года один из журналистов газеты брал интервью у сербского теннисиста Новака Джоковича. Тогда серб категорически отрицал информацию, что сдал положительный тест на коронавирус.

В январе 2022 года суд опубликовал часть документов по апелляции Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию.

В частности, опубликованы письменные показания Джоковича о том, как он получал медотвод от прививки против коронавируса, а также о том, с чем столкнулся на границе.

В документе он заявляет, что 16 декабря он сдал анализ и ему диагностировали коронавирус.

17 и 18 декабря серб участвовал в различных мероприятиях — вручал награды детям и снимался для L'Equipe.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом
В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету РФ–НАТО
1
1
Материалы сюжета: Новак Джокович и Australian Open: власти Австралии аннулировали визу, депортация и суд теннисиста, последние новости, подробности