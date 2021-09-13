Медведев: «Хочу извиниться перед болельщиками Джоковича. Мы знаем, чего он мог достичь»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«Хочу извиниться перед болельщиками Новака. Мы знаем, чего он мог достичь. Я этого не говорил, но для меня он величайший теннисист в истории. Хотел бы поблагодарить свою команду, мою семью и друзей. Я благодарю вас за помощь на этом пути. Спасибо болельщикам, хотя, наверное, вы больше болели за Новака. Хотел бы закончить на приятной ноте: сегодня третья годовщина моей свадьбы. Я не знал, что подарить по ходу турнира. Когда я победил в полуфинале, я понял, что нужно брать турнир, потому что времени на поиск подарка у меня не было. То, что я сделал после победы, поймут игроки в PlayStation», — сказал Медведев.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».