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Медведев опубликовал фото с победительницей US Open Эммой Радукану

22:02
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Российский теннисист Даниил Медведев в своем Twitter высказался о победе британки Эммы Радукану на US Open, обыгравшую в финале канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:3).

«Представьте, вы в возрасте 18 лет играете на своем четвертом профессиональном турнире, выиграв до этого лишь 25 тысяч долларов призовых. И тут вы становитесь чемпионом Открытого чемпионата США. Невероятно», — написал Медведев.

Россиянин US Open-2021 стал победителем в мужском одиночном разряде, победив в финале первую ракетку мира Новака Джоковича.

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Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы