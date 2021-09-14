Медведев опубликовал фото с победительницей US Open Эммой Радукану

Российский теннисист Даниил Медведев в своем Twitter высказался о победе британки Эммы Радукану на US Open, обыгравшую в финале канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:3).

«Представьте, вы в возрасте 18 лет играете на своем четвертом профессиональном турнире, выиграв до этого лишь 25 тысяч долларов призовых. И тут вы становитесь чемпионом Открытого чемпионата США. Невероятно», — написал Медведев.

Imagine being 18, playing in your 4th pro event, winning only a 25k before and now being @usopen champ! Incredible. ? ?@EmmaRaducanu pic.twitter.com/xGtOt3YkHs — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) September 14, 2021

Россиянин US Open-2021 стал победителем в мужском одиночном разряде, победив в финале первую ракетку мира Новака Джоковича.