Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Медведев отметил, что хочет улучшить свой результат на Уимблдоне

21:37
Теги:

— В этом сезоне у тебя лучший результат на Уимблдоне, но, наверное, ты хочешь большего. Как ты можешь улучшить свою игру на траве?

— Наверное, путь развития на траве — это улучшение подачи. Других путей я не вижу. Мне немного не понятно, как Новак так легко умудряется проходить всех на траве. Покрытие, на котором могут быть сеты и матчи, где ты не можешь взять подачу соперника. И будет тай-брейк. В этом году я так и проиграл. До перерыва я был намного лучше, но Хуркач круто подавал важные моменты. Сумел вытащить сет на тай-брейке, не отдать брейк в четвертом. Не знаю, что случилось. Совершенно ничего не получалось. Проигрыш в четвертом круге очень крутому игроку. Он наверняка будет в десятке. Смешно, что в Торонто получилось все наоборот. Такая месть. Трава — это покрытие, на котором тяжело выигрывать на классе и тактике. Нужно играть важные мячи собранно. Буду учиться. Трава мне нравится намного больше грунта. Надеюсь, у меня будет шанс далеко зайти на Уимблдоне.

В финале US open Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Читайте также

Польша — Россия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
Медики заявили о нестыковках в версии о яде в "арбузном деле"
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордные $1,8 млн
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд