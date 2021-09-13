Медведев отметил, что хочет улучшить свой результат на Уимблдоне

— В этом сезоне у тебя лучший результат на Уимблдоне, но, наверное, ты хочешь большего. Как ты можешь улучшить свою игру на траве?

— Наверное, путь развития на траве — это улучшение подачи. Других путей я не вижу. Мне немного не понятно, как Новак так легко умудряется проходить всех на траве. Покрытие, на котором могут быть сеты и матчи, где ты не можешь взять подачу соперника. И будет тай-брейк. В этом году я так и проиграл. До перерыва я был намного лучше, но Хуркач круто подавал важные моменты. Сумел вытащить сет на тай-брейке, не отдать брейк в четвертом. Не знаю, что случилось. Совершенно ничего не получалось. Проигрыш в четвертом круге очень крутому игроку. Он наверняка будет в десятке. Смешно, что в Торонто получилось все наоборот. Такая месть. Трава — это покрытие, на котором тяжело выигрывать на классе и тактике. Нужно играть важные мячи собранно. Буду учиться. Трава мне нравится намного больше грунта. Надеюсь, у меня будет шанс далеко зайти на Уимблдоне.

В финале US open Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).