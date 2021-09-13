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Тарпищев назвал одним словом победу Медведева на US Open

01:57
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поздравил Даниила Медведева с титулом US Open.

«Фантастика. Так сейчас и напишу Дане: «Фантастика. Обнимаю. Удачи». Медведев сыграл лучше Джоковича во всех аспектах: лучше подавал, лучше играл на задней линии, лучше принимал вторую подачу, никаких шансов Новаку не оставил тактически что-то сделать. Смена тактики серба тоже ни к чему не привела. По всем параметрам Даня сегодня был лучше», — сказал Тарпищев «СЭ».

Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в трех сетах (6:4, 6:4, 6:4) и помешал ему оформить календарный «Большой шлем».

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы