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Джокович на русском поздравил Медведева с победой в финале US Open

21:35
Новак Джокович. Фото Instagram
Новак Джокович. Фото Instagram
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Серб Новак Джокович в Instagram поздравил россиянина Даниила Медведева с победой в финале US Open.

«Даниил, ты полностью заслужил свой первый титул турнира «Большого шлема», — написал Джокович.

«Аплодирую», — добавил он подпись на русском языке.

13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема».

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Иван Шитик все материалы автора

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