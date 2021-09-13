Джокович на русском поздравил Медведева с победой в финале US Open
21:35
Серб Новак Джокович в Instagram поздравил россиянина Даниила Медведева с победой в финале US Open.
«Даниил, ты полностью заслужил свой первый титул турнира «Большого шлема», — написал Джокович.
«Аплодирую», — добавил он подпись на русском языке.
13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема».
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