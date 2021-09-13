Джокович: «Если есть кто-то заслуживает «Большой шлем», так это Медведев»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в финале US Open от россиянина Даниила Медведева (4:6, 4:6, 4:6).

«Мои поздравления Даниилу, потрясающий матч. Если есть кто-то, кто заслуживает «Большой шлем», так это ты. У тебя потрясающая команда, ты самый потрясающий игрок в туре. Уверен, что ты будешь на этой сцене и в будущем. Я представлял себя в обоих случаях сейчас, и, несмотря на то, что я уступил, я самый счастливый человек благодаря болельщикам. Вы тронули меня до глубины души, я никогда так себя не чувствовал. Спасибо вам за поддержку», — сказал Джокович.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».