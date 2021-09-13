Даниил Медведев хочет выиграть Кубок Дэвиса со сборной России

Российский теннисист Даниил Медведев отметил, что хотел бы выиграть Кубок Дэвиса с национальной командой.

— Из невыполненных целей остались Олимпийские игры, Кубок Дэвиса и первая ракетка мира. В каком порядке приоритетов вы могли бы их расположить?

— Если говорить про приоритеты, то Олимпийские игры были бы, возможно, на первом месте. Но просто их не будет в течение ближайших трех лет, а в теннис надо играть в это время. Из самых ранних целей — Кубок Дэвиса. У нас команда, не побоюсь сказать, лучшая в мире на данный момент. У нас четыре игрока входят в топ-30, больше ни у кого такого нет. Мы способны теперь играть пару, не всегда это получается, но наша команда на это способна. В ATP Cup мы показали хорошую игру в одиночке, поэтому нам не всегда нужно играть пару. Думаю, это самая реальная цель.

Если говорить про первую ракетку мира, было много раз не так далеко до нее. Я все время говорил, если и стать первой ракеткой мира, то надеюсь, что это будет, когда выиграю «Шлем». Он есть, но Новак выиграл три «Шлема» в этом году, вышел в финал. Соответственно, занять его строчку математически у меня шансов нет. Или я должен сыграть все турниры в году и все их выиграть — это уже немножко из мира фантастики. Надеюсь, что все эти цели я за свою карьеру галочками помечу. Буду стараться изо всех сил выигрывать все что можно. Это самое главное.

В финале US Open Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).