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Медведев отреагировал на поздравления Джоковича после финала US Open

21:42
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Россиянин Даниил Медведев отреагировал на поздравления серба Новака Джоковича после финала US Open.

«Даниил, ты полностью заслужил свой первый титул турнира «Большого шлема», — написал Джокович в Instagram.

«Спасибо за этим слова, Новак. Ты настоящий чемпион и пример для подражания», — ответил россиянин в комментариях.

13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема».

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Иван Шитик все материалы автора

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