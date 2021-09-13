Медведев отреагировал на поздравления Джоковича после финала US Open

Россиянин Даниил Медведев отреагировал на поздравления серба Новака Джоковича после финала US Open.

«Даниил, ты полностью заслужил свой первый титул турнира «Большого шлема», — написал Джокович в Instagram.

«Спасибо за этим слова, Новак. Ты настоящий чемпион и пример для подражания», — ответил россиянин в комментариях.

13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема».