Макинрой уверен, что Джокович обыграет Циципаса в четырех сетах

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой высказался о финальном матче Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и представителем Греции Стефаносом Циципасом.

«Я выбрал Новака в начале турнира, когда спросили про победителя. Уверен, что многие люди сделали то же самое. Так что я не буду менять свой выбор до финала, потому что Новак есть Новак, с ним ничего не поделать. Мой прогноз — Новак победит Циципаса в четырех сетах. Я надеюсь, что это будет хороший матч. Джокович — человек. И он хочет, чтобы его считали величайшим, иметь все возможные рекорды, особенно по количеству титулов на мэйджорах. Это оказывает на него дополнительное давление. И я отдаю ему должное за то, что он принял это, говорил об этом, а не пытался уйти от подобных вопросов», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Финальный матч между спортсменами пройдет в воскресенье, 29 января, и начнется в 11.30 по московскому времени.