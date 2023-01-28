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28 января, 22:30

Джокович: «Это матч всей жизни Циципаса — играет против меня за звание первого ракетки и титул «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с греком Стефаносом Циципасом в финале Australian Open-2023.

«Можно сказать, что этот финал был ожидаем, учитывая, как мы играли. Он знает мою игру, я знаю его. До сих пор мы не встречались только на траве. Циципас очень повзрослел, и он находится на пике своих способностей. Возможно, это матч всей его жизни — он играет против меня за звание первого номера рейтинга и титул «Большого шлема», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Также 35-летний серб заявил, что готов в финале играть и пять сетов и пять часов.

«Он будет очень мотивирован, и он играет хорошо. Но я знаю, что делать тактически, в Мельбурне я провел несколько своих лучших матчей. Я готов к дистанции: если это будет пять сетов, то пять сетов; если это будет пять часов, то пять часов. Я с нетерпением жду этого», — сказал Джокович.

Финальный матч между спортсменами пройдет в воскресенье, 29 января, и начнется в 11.30 по московскому времени.

Источник: Tennis Majors
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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