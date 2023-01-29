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Сегодня, 11:48

Арина Соболенко заявила, что хочет стать первой ракеткой мира

Виктория Кравченко
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Победительница Australian Open, белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила о желании стать первой ракеткой мира.

«Хотела бы я стать первой ракеткой мира до конца этого года? Как я уже говорила, у нас у всех одинаковые намерения. Выиграть Большой шлем, конечно, не последняя цель в моем списке», — цитирует Соболенко The Age.

Она также добавила, что стала больше уважать себя и чувствовать сильной спортсменкой.

24-летняя Соболенко впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». С понедельника спортсменка вернется на вторую строчку рейтинга WTA. Также Соболенко выиграла 11-й матч подряд в текущем сезоне.

Арина Соболенко
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