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Джокович сообщил властям Австралии, что дважды сдавал положительный тест на коронавирус

11:12
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Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы первой ракетки мира серба Новака Джоковича в ходе заседания. После этого было раскрыто, что именно сообщил серб пограничникам, когда прилетел в Австралию.

«Я — профессиональный теннисист. И прилетел в Австралию для выступления на Australian Open в Мельбурне.

Я не прививался от коронавируса. Дважды переболел. Первый раз — в июне 2020 года. Второй положительный ПЦР-тест я сдал 16 декабря 2021 года», — приводит слова Джоковича Marca.

Спортсмен прибыл в Австралию для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. Невакцинированный серб не смог пройти паспортный контроль по прибытии в страну и содержался в иммиграционном изоляторе.

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Иван Шитик все материалы автора
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