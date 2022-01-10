Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал новость о том, что первая ракетка мира Новак Джокович выиграл дело в суде Австралии.

Напомним, судья постановил, что решение аннулировать австралийскую визу Джоковича «не имело под собой оснований».

«Не знаем, что происходило в здании суда. Но фанаты Джоковича, безусловно, будут рады. Для тенниса это хорошо, что он сыграет. Все сильнейшие.

Новак не будет злее на корте из-за этого. Он выйдет и будет делать то, что умеет лучше всего. То, что происходило последние сутки, отчасти и его вина. Хорошо, что все разрешилось. Надеемся, что это окончательное решение. Хотя правительство Австралии — последняя инстанция, которая может включиться. Радоваться рановато, но это большой шаг вперед», — сказал Кафельников «Чемпионату».