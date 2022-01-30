Даниил Медведев: «В каждом большом матче никто не желал моего успеха»

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально высказался на пресс-конференции после поражения в финале Australian Open.

«Когда я начал путь к топ-20 и начал бороться с Джоковичем, Федерером и Надалем, у нас были разные матчи, но я их не побеждал. И я помню все разговоры о молодом поколении: все желали успехов и говорили, что нужно прибавлять. Это давало мотивацию. Видимо, вы врали. В каждом большом матче никто не желал моего успеха и никто не хотел, чтобы я прибавил. Вы не болели за меня.

Эти эмоции накопились и достигли пика. Сегодня я все высказал. Видимо, дело в национальности. Наш, российский теннис, был на спаде. Мы с Андреем (Рублевым), Кареном (Хачановым) и Асланом (Карацевым) вывели его на вершину. Это классно. Верю, что это приведет новых болельщиков. Но в других странах люди всегда болеют против нас. Интересно, почему?» - сказал Медведев.

В воскресенье в Мельбурне Медведев уступил Надалю, ведя 2-0 по партиям, со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Матч продолжался 5 часов 24 минуты. Медведев проиграл в финале Australian Open во второй раз подряд. В прошлом году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу.