Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась по поводу поражения россиянина Даниила Медведева в финале мужского турнира Australian Open.

Испанец Рафаэль Надаль одержал победу в пятисетовом матче со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Извините, но я плачу», — написала Касаткина в Twitter.

Игра длилась 5 часов 24 минуты. Этот матч стал самым длинным в карьере россиянина.

Надаль стал вторым теннисистом в истории после серба Новака Джоковича с двумя победами на каждом турнире «Большого шлема». «Уимблдон» он тоже выиграл дважды US Open — четырежды и 13 раз победил на Roland Garros.