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Джокович пожелал удачи Медведеву: «В будущем ты еще много раз выиграешь турниры «Большого шлема»

Джокович пожелал удачи россиянину Даниилу Медведеву после поражения в финале Australian Open
Иван Шитик
Корреспондент

Сербский теннисист Новак Джокович пожелал удачи россиянину Даниилу Медведеву после поражения в финале Australian Open от испанца Рафаэля Надаля.

«Хочу обратиться к Даниилу. Ты отдал все силы борьбе сегодня. И я знаю, что в будущем ты еще много раз выиграешь турниры «Большого шлема», — написал Джокович в Twitter.

Испанский теннисист обыграл Медведева в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.

Australian Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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