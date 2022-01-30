Джокович пожелал удачи Медведеву: «В будущем ты еще много раз выиграешь турниры «Большого шлема»

Джокович пожелал удачи россиянину Даниилу Медведеву после поражения в финале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович пожелал удачи россиянину Даниилу Медведеву после поражения в финале Australian Open от испанца Рафаэля Надаля.

«Хочу обратиться к Даниилу. Ты отдал все силы борьбе сегодня. И я знаю, что в будущем ты еще много раз выиграешь турниры «Большого шлема», — написал Джокович в Twitter.

Испанский теннисист обыграл Медведева в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема». Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей.