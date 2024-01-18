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Андрей Рублев — Себастьян Корда: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Трансляция матча Australian Open Рублев — Корда начнется в 12.30 19 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Пятая ракетка мира из России Андрей Рублев сыграет в Мельбурне против американского теннисиста Себастьяна Корды в матче третьего круга Australian Open-2024 19 января. Их встреча на территории спортивного комплекса «Маргарет Корт Арена» начнется около 12.30 по московскому времени.

В России официально не показывают турниры «Большого шлема». Бесплатная видеотрансляция противостояния Рублев — Корда пройдет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игр Открытого чемпионата Австралии 19 января.

Ранее, 17 января, 26-летний Рублев одержал победу над американцем Кристофером Юбенксом со счетом 6:4, 6:4, 6:4 во втором круге Australian Open, а 26-летний Корда обыграл француза Кантена Алиса (6:4, 6:4, 6:4).

Ознакомиться с расписанием и временем начала матчей россиян на Открытом чемпионате Австралии 19 января можно по ссылке на материал «СЭ».

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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