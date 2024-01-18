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Australian Open 2024: матчи россиян 19 января — время начала и где смотреть трансляции

19 января пройдут девять матчей с участием россиян на Australian Open
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters

19 января пройдут очередные матчи Australian Open-2024 с участием российских теннисистов. «СЭ» публикует расписание игр с нашими спортсменами, которые выйдут на корт в Мельбурне в пятницу. Время начала — московское.

Видеотрансляции матчей турнира «Большого шлема» в Австралии будут доступны по подписке в сервисе EurosportPlayer и в группах социальной сети «ВКонтакте». Напомним, что легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не показываются.

Расписание и время начала матчей россиян 19 января на Australian Open 2024

Мужской турнир

  • 03.00. Томаш Махач (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 15)
  • 12.30. Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублев (Россия, 5)

Женский турнир

  • 05.00. Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q)
  • 06.00. Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция)
  • 06.00. Элина Аванесян (Россия) — Марта Костюк (Украина)
  • 11.00. Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10)

Пары

  • 03.00. Екатерина Александрова (Россия) / Анна Калинская (Россия) — Тейлор Престон (Австралия) / Арина Родионова (Австралия)
  • 03.00. Анна Блинкова (Россия) / Александра Соснович (Белоруссия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Тэйлор Таунсенд (США)
  • 03.00. Эмма Наварро (США) / Диана Шнайдер (Россия) — Чань Хаочин (Тайвань) / Джулиана Олмос (Италия)

На сайте «СЭ» ежедневно проводят онлайн-трансляции самых интересных событий турнира Australian Open-2024.

Действующим победителем мужского турнира Открытого чемпионата Австралии-2023 является серб Новак Джокович, а у женщин — белоруска Арина Соболенко.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

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