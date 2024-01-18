В ночь на 19 января российский теннисист Карен Хачанов сыграет против представителя Чехии Томаша Махача в матче третьего круга Australian Open-2024 на «Киа Арене» в Мельбурне. Их встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния Махач — Хачанов можно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Напомним, что в России официально не транслируются турниры «Большого шлема».

Ранее, 17 января, 27-летний Хачанов выиграл у американца Александра Ковачевича со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 во втором круге Australian Open, а 23-летний Махач, который занимает 75-е место в рейтинге ATP, победил представителя США Фрэнсиса Тиафо (6:4, 6:4, 7:6 (7:5)).

Изучить расписание матчей россиян на Открытом чемпионате Австралии 19 января можно по ссылке на материал «СЭ».

Действующим победителем Australian Open-2023 является сербский теннисист Новак Джокович.

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