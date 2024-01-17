Рублев уверенно обыграл Юбенкса во втором круге Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Кристофера Юбенкса во втором круге Australian Open-2024.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут.
5-я ракетка мира Рублев 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету 35-й ракетки мира Юбенкса 10 эйсов, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
В третьем круге турнира «Большого шлема» Рублев сыграет с Себастьяном Кордой (США), который ранее победил француза Кантена Алиса (6:4, 6:4, 6:4).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:4, 6:4, 6:4
Себастьян Корда (США, 29) — Кантен Алис (Франция) — 6:4, 6:4, 6:4