Рублев уверенно обыграл Юбенкса во втором круге Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Кристофера Юбенкса во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут.

5-я ракетка мира Рублев 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету 35-й ракетки мира Юбенкса 10 эйсов, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Рублев сыграет с Себастьяном Кордой (США), который ранее победил француза Кантена Алиса (6:4, 6:4, 6:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:4, 6:4, 6:4

Себастьян Корда (США, 29) — Кантен Алис (Франция) — 6:4, 6:4, 6:4