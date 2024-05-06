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Сегодня, 15:00

Молодые таланты, злой гений России, но пока без Кросби. Какой мы увидим Канаду на чемпионате мира?

Сборная Канады огласила состав на чемпионат мира по хоккею в Чехии
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеисты Эндрю Манджипани, Коннор Бедард и Маклин Селебрини
Эндрю Манджипани, Коннор Бедард и Маклин Селебрини.
Фото Global Look Press
«Кленовые листья» представили состав на турнир в Чехии.

Пока сборная России разминается в товарищеских матчах с Казахстаном и Белоруссией, Канада огласила состав на ближайший чемпионат мира. Майский турнир снова пройдет без нашей команды, но знакомых лиц в Чехии ожидается много.

12&nbsp;октября. &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Чикаго&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Коннор Бедард. Наследник Гретцки ярко ворвался в НХЛ. Бедард уже забил лучшему вратарю лиги прошлого сезона

«Кленовые листья» собрали привычный набор хоккеистов, который отличается от турнира к турниру средним возрастом и наличием суперзвезд. Генеральным менеджером канадцев назначили Рика Нэша. Выбор легендарного в прошлом нападающего намекал, что он с помощниками уговорит приехать в Чехию кого-то из топ-игроков, завершивших сезон. Пока же «Кленовые» ограничились включением в состав молодых проспектов, среди которых Коннор Бедард.

После того как «Питтсбург» потерял шансы на плей-офф, североамериканские коллеги начали размышлять о потенциально голливудском сюжете на ЧМ. Освободившийся Сидни Кросби мог бы сыграть в сборной с Бедардом. История цепляет не только красивой сменой поколений. Кросби — кумир детства Коннора. Проспект «Чикаго» не скрывал в интервью, что восхищался игрой Сидни. Два таланта разных поколений в одной команде — привлекательный сюжет во всех смыслах.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports

Увы, пока Кросби отсутствует в составе канадцев, но вероятность участия Сида в чемпионате мира остается. При этом Бедард — не единственный топ-юниор канадцев. В Чехии высадится также первый номер драфта-2021 защитник Оуэн Пауэр. А еще в составе найдете Маклина Селебрини, которого можно досрочно поздравить с первым пиком ближайшего драфта.

Хоккеисты сборной Канады празднуют победу на&nbsp;чемпионате мира. Худший состав Канады в истории? Почему «Кленовые» снова выиграли ЧМ

Во вратарской линии «Кленовые» доверились сформированному тандему «Сент-Луиса». Джордан Биннингтон явно приглашен на роль первого номера. Одноклубник Джоэль Хофер и Нико Доус из «Нью-Джерси» подстрахуют более опытного коллегу, который уже выигрывал Кубок Стэнли, но не участвовал во взрослых ЧМ.

За сборную эмоциональный вратарь выступал только на МЧМ. На коротких турнирах Биннингтон — подходящий кандидат. Джордан — голкипер куража, а лучшие моменты его карьеры пришлись именно на кубковые матчи. На чешском турнире за вратарскую линию канадцы могут быть спокойны.

Голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон.
Джордан Биннингтон.
Фото Global Look Press

Рик Нэш собрал более вариативную оборону, чем год назад. Здесь и надежные защитники, готовые поймать на себя все шайбы, запущенные в сторону ворот, — Джейми Олексяк и Колтон Парайко, а также умеющий подключаться к атакам и помогать нападающим Пауэр. В состав попали победитель прошлого МЧМ и надежда «Анахайма» Олен Зеллвегер и Кайден Гуле из «Монреаля». В обороне «Кленовых» много опций. Выбор каждого защитника понятен и поддается объяснению.

Болельщики, внимательно следившие за чемпионатом мира-2021 (пока последним для сборной России), могли вздрогнуть, увидев в ростере Канады Эндрю Манджипани. Злой гений команды Валерия Брагина поедет на свой второй турнир в карьере. При этом 28-летний Манджипани — один из самых опытных форвардов канадцев. Выделяется еще фотогеничный Брендон Танев, которому в декабре исполнилось 32 года. Главный тренер Андре Туриньи получил достаточно молодое нападение. Надежды этой сборной возложены на Бедарда и Адама Фантилли из «Коламбуса», который выиграл золото ЧМ в прошлом году.

Хоккеист сборной Канады Адам Фантилли.
Адам Фантилли.
Фото Global Look Press

В Канаде нынешний состав называют одним из сильнейших за последние годы. Впрочем, мы помним, что «Кленовым листьям» необязательно привозить на чемпионат мира суперзвезд и приближенный к оптимальному на текущий момент ростер. Средний уровень исполнителей среди канадцев очень высокий. Руководство сборной приправило его молодыми талантами, которые голодны до больших побед на взрослом уровне.

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Обратил бы внимание на Майкла Бантинга. Форвард раскрылся в прошлом сезоне за «Торонто», а нынешний чемпионат начал в «Каролине». В дедлайн Бантинг перешел в «Питтсбург» как часть сделки по Джейку Гюнцелю, быстро освоился в новой команде и тащил «Пингвинз» в плей-офф вместе с Кросби и Евгением Малкиным. Майклу бы сохранить задор на чемпионат мира — тогда он может стать ключевым форвардом сборной. Впрочем, не сомневаюсь, что в Чехии раскроются игроки, от которых в меньшей степени ждали лидерства. Канадцы приучили к неожиданным героям на ЧМ.

Состав сборной Канады на чемпионат мира-2024
Вратари: Джоэл Хофер («Сент-Луис»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Нико Доус («Нью-Джерси»).
Защитники: Боуэн Байрэм («Баффало»), Оуэн Пауэр («Баффало»), Кайден Гуле («Монреаль»), Джеймисон Олексяк («Сиэтл»), Дэймон Сиверсон («Коламбус»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Олен Зеллвегер («Анахайм»).
Нападающие: Адам Фантилли («Коламбус»), Дилан Козенс («Баффало»), Майкл Бантинг («Питтсбург»), Эндрю Манджипани («Калгари»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Джаред Макканн («Сиэтл»), Джек Макбэйн («Аризона»), Коннор Бедард («Чикаго»), Ридли Грейг («Оттава»), Дилан Гюнтер («Аризона»), Брэндон Танев («Сиэтл»), Маклин Селебрини (Бостонский университет).

Сидни Кросби
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Сборная Канады по хоккею
Коннор Бедард
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