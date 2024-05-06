Молодые таланты, злой гений России, но пока без Кросби. Какой мы увидим Канаду на чемпионате мира?

«Кленовые листья» представили состав на турнир в Чехии.

Пока сборная России разминается в товарищеских матчах с Казахстаном и Белоруссией, Канада огласила состав на ближайший чемпионат мира. Майский турнир снова пройдет без нашей команды, но знакомых лиц в Чехии ожидается много.

«Кленовые листья» собрали привычный набор хоккеистов, который отличается от турнира к турниру средним возрастом и наличием суперзвезд. Генеральным менеджером канадцев назначили Рика Нэша. Выбор легендарного в прошлом нападающего намекал, что он с помощниками уговорит приехать в Чехию кого-то из топ-игроков, завершивших сезон. Пока же «Кленовые» ограничились включением в состав молодых проспектов, среди которых Коннор Бедард.

После того как «Питтсбург» потерял шансы на плей-офф, североамериканские коллеги начали размышлять о потенциально голливудском сюжете на ЧМ. Освободившийся Сидни Кросби мог бы сыграть в сборной с Бедардом. История цепляет не только красивой сменой поколений. Кросби — кумир детства Коннора. Проспект «Чикаго» не скрывал в интервью, что восхищался игрой Сидни. Два таланта разных поколений в одной команде — привлекательный сюжет во всех смыслах.

Сидни Кросби. Фото USA Today Sports

Увы, пока Кросби отсутствует в составе канадцев, но вероятность участия Сида в чемпионате мира остается. При этом Бедард — не единственный топ-юниор канадцев. В Чехии высадится также первый номер драфта-2021 защитник Оуэн Пауэр. А еще в составе найдете Маклина Селебрини, которого можно досрочно поздравить с первым пиком ближайшего драфта.

Во вратарской линии «Кленовые» доверились сформированному тандему «Сент-Луиса». Джордан Биннингтон явно приглашен на роль первого номера. Одноклубник Джоэль Хофер и Нико Доус из «Нью-Джерси» подстрахуют более опытного коллегу, который уже выигрывал Кубок Стэнли, но не участвовал во взрослых ЧМ.

За сборную эмоциональный вратарь выступал только на МЧМ. На коротких турнирах Биннингтон — подходящий кандидат. Джордан — голкипер куража, а лучшие моменты его карьеры пришлись именно на кубковые матчи. На чешском турнире за вратарскую линию канадцы могут быть спокойны.

Джордан Биннингтон. Фото Global Look Press

Рик Нэш собрал более вариативную оборону, чем год назад. Здесь и надежные защитники, готовые поймать на себя все шайбы, запущенные в сторону ворот, — Джейми Олексяк и Колтон Парайко, а также умеющий подключаться к атакам и помогать нападающим Пауэр. В состав попали победитель прошлого МЧМ и надежда «Анахайма» Олен Зеллвегер и Кайден Гуле из «Монреаля». В обороне «Кленовых» много опций. Выбор каждого защитника понятен и поддается объяснению.

Болельщики, внимательно следившие за чемпионатом мира-2021 (пока последним для сборной России), могли вздрогнуть, увидев в ростере Канады Эндрю Манджипани. Злой гений команды Валерия Брагина поедет на свой второй турнир в карьере. При этом 28-летний Манджипани — один из самых опытных форвардов канадцев. Выделяется еще фотогеничный Брендон Танев, которому в декабре исполнилось 32 года. Главный тренер Андре Туриньи получил достаточно молодое нападение. Надежды этой сборной возложены на Бедарда и Адама Фантилли из «Коламбуса», который выиграл золото ЧМ в прошлом году.

Адам Фантилли. Фото Global Look Press

В Канаде нынешний состав называют одним из сильнейших за последние годы. Впрочем, мы помним, что «Кленовым листьям» необязательно привозить на чемпионат мира суперзвезд и приближенный к оптимальному на текущий момент ростер. Средний уровень исполнителей среди канадцев очень высокий. Руководство сборной приправило его молодыми талантами, которые голодны до больших побед на взрослом уровне.

Обратил бы внимание на Майкла Бантинга. Форвард раскрылся в прошлом сезоне за «Торонто», а нынешний чемпионат начал в «Каролине». В дедлайн Бантинг перешел в «Питтсбург» как часть сделки по Джейку Гюнцелю, быстро освоился в новой команде и тащил «Пингвинз» в плей-офф вместе с Кросби и Евгением Малкиным. Майклу бы сохранить задор на чемпионат мира — тогда он может стать ключевым форвардом сборной. Впрочем, не сомневаюсь, что в Чехии раскроются игроки, от которых в меньшей степени ждали лидерства. Канадцы приучили к неожиданным героям на ЧМ.

Состав сборной Канады на чемпионат мира-2024

Вратари: Джоэл Хофер («Сент-Луис»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Нико Доус («Нью-Джерси»).

Защитники: Боуэн Байрэм («Баффало»), Оуэн Пауэр («Баффало»), Кайден Гуле («Монреаль»), Джеймисон Олексяк («Сиэтл»), Дэймон Сиверсон («Коламбус»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Олен Зеллвегер («Анахайм»).

Нападающие: Адам Фантилли («Коламбус»), Дилан Козенс («Баффало»), Майкл Бантинг («Питтсбург»), Эндрю Манджипани («Калгари»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Джаред Макканн («Сиэтл»), Джек Макбэйн («Аризона»), Коннор Бедард («Чикаго»), Ридли Грейг («Оттава»), Дилан Гюнтер («Аризона»), Брэндон Танев («Сиэтл»), Маклин Селебрини (Бостонский университет).