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Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Медведева и Алькараса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 18 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

В пятый день Australian Open-2024 сыграет один россиянин Даниил Медведев. Также на корт выйдут Александр Зверев, Карлос Алькарас и Хольгер Руне.

18 января, четверг

03.00 Алекс Микельсен (США) — Иржи Легечка (Чехия, 32)

03.00 Кэмерон Норри (Великобритания, 19) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q)

03.00 Александр Зверев (Германия, 6) — Лукаш Клейн (Словакия, Q)

04.00 Макс Перселл (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия, 11)

04.30 Томми Пол (США, 14) — Джек Дрейпер (Великобритания)

05.00 Нуну Боржеш (Португалия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 23)

05.00 Миомир Кецманович (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 24)

05.30 Уго Умбер (Франция, 21) — Чжан Чжичжэнь (Китай)

05.30 Лоренцо Сонего (Италия) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

06.00 Сумит Нагал (Индия) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC)

06.30 Артур Филс (Франция) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 28)

08.00 Якуб Меншик (Чехия, Q) — Хуберт Хуркач (Польша, 9)

08.00 Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Юго Гренье (Франция, Q)

08.00 Григор Димитров (Болгария, 13) — Танаси Коккинакис (Австралия)

11.00 Хольгер Руне (Дания, 8) — Артур Казо (Франция, WC)

12.30 Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия, 3)

* Время начала матчей предварительное.

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Расписание и все результаты Australian Open-2024

Теннис
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