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Сегодня, 16:11

Зверев — о Джоковиче и Алькарасе: «Они на голову выше всех остальных»

Зверев считает, что Джокович и Алькарас на голову выше всех остальных игроков
Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович похожи по уровню игры. В четвертьфинале US Open немец проиграл Алькарасу со счетом 3:6, 2:6, 4:6.

«Я играл с Джоковичем в Цинциннати, здесь играл с Карлосом. Мне кажется, с точки зрения уровня игры они очень похожи. Есть что-то, что Новак делает лучше, есть что-то, что Карлос делает лучше. Но сейчас они на голову выше всех остальных. Остальным нужно их догонять. Все просто», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В полуфинале US Open Алькарас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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