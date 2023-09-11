Пивоварова: «Матч Медведева с Алькарасом мне понравился гораздо больше, чем финал US Open»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась впечатлениями от финального матча US Open между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Я ожидала большего накала страстей. Тем более, розыгрыши были по 30 ударов, изматывающие, но все равно качества игры не хватило для финала. Например, матч Медведева с Алькарасом мне понравился гораздо больше, там действительно были страсти и теннис высокого уровня», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Джокович обыграл Медведева в финале Открытого чемпионата США и в четвертый раз стал победителем турнира. Всего на счету 36-летнего теннисиста 24 титула «Большого шлема». 27-летний Медведев — победитель одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021).