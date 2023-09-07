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US Open: расписание и результаты дня 8 сентября — Алькарас — Медведев, Шелтон — Джокович

Алькарас сыграет с Медведевым в полуфинале US Open-2023 8 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Новый игровой день Открытого чемпионата США в мужском и женском одиночных разрядах. «СЭ» публикует расписание и результаты матчей полуфинала US Open-2023. Время начала — московское.

US Open 2023: расписание и результаты матчей у мужчин и женщин 8 сентября (пятница)

Кори Гауфф (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия, 10) — время начала 02.00.

Мэдисон Киз (США, 17) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — время начала 03.15.

Бен Шелтон (США, 47) — Новак Джокович (Сербия, 2) — время не определено

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) — время не определено

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Большого шлема».

Расписание и результаты игр мужчин и женщин, микста и пар, сетки турниров и обзоры матчей доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Теннис: новости и обзоры матчей, статистика и расписание турниров, фото и интервью спортсменов в актуальном виде на сайте

Теннис
US Open
Арина Соболенко
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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