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Сегодня, 14:55

Кафельников о полуфинале US Open между Алькарасом и Медведевым: «Все в руках Даниила»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился с «СЭ» ожиданиями от полуфинального матча US Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Шансы есть всегда. Все в руках Даниила. В этом матче все будет зависеть от Медведева. Все в его руках», — сказал Кафельников «СЭ».

Матч Медведева и Алькараса состоится в пятницу, 8 сентября.

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Карлос Алькарас
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