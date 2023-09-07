Кафельников о полуфинале US Open между Алькарасом и Медведевым: «Все в руках Даниила»

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился с «СЭ» ожиданиями от полуфинального матча US Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Шансы есть всегда. Все в руках Даниила. В этом матче все будет зависеть от Медведева. Все в его руках», — сказал Кафельников «СЭ».

Матч Медведева и Алькараса состоится в пятницу, 8 сентября.