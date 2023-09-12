Виландер: «Я не вижу причин, по которым Джокович не сможет выиграть ТБШ еще 3-4 раза»

Бывший шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал победу серба Новака Джоковича на US Open-2023. На счету Джоковича теперь 24 победы в турнирах «Большого шлема».

«Это так необычно. Удивительно видеть то, как он выиграл еще один турнир «Большого шлема» после потрясающего матча. Выигрывать «Большие шлемы» — это одно, но снова стать первым номером мира среди группы молодых ребят, таких как Медведев, — это потрясающе. Мы ценим в Новаке то, как он превращает слабость в силу, и это, пожалуй, его самое большое достижение.

Я не вижу причин, по которым он не сможет стать победителем турниров «Большого шлема» еще три или четыре раза в следующем году, потому что его ум настолько силен, что он может сделать все», — приводит слова Виландера Eurosport.

36-летний серб в финале US Open победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 и выиграл 24-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. После Открытого чемпионата США он стал первой ракеткой мира.