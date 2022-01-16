Адвокат Пекович: «Власти Австралии использовали медотвод Джоковича, чтобы заработать политические баллы»

Адвокат Якша Пекович, знакомый с деталями дела Джоковича, оценил шансы на отмену трехлетнего бана Новака на въезд в Австралию.

«Решение суда является обязательным для Новака Джоковича, даже если оно предполагает депортацию и запрет на въезд сроком до трех лет. Сейчас сложно сказать, если ли у Новака шансы на отмену этого запрета. Это решение продиктовано политикой. Новак Джокович был депортирован из Австралии только потому, что его действия могут негативно повлиять на кампанию по вакцинации, которая сейчас проводится в Австралии», — сказал Пекович «СЭ».

Адвокат также ответил на вопрос, в чем был смысл приложения положительного результата теста на коронавирус от 16.12.2021, если перенесенный ковид не является причиной медотвода от вакцинации, обязательной в Австралии.

«Медотвод может получить любой человек, а не только Джокович. Врачи, безусловно, могли бы рассказать больше о том, почему существует отвод от вакцинации по медицинским показаниям и кому вообще не следует делать прививку. В целом, это вопрос прав человека и права на выбор способа лечения. Это мировой стандарт. Но когда речь идет о ситуации, которая произошла с Новаком Джоковичем, мы видим, что победила политика. Медотвод, который получил Новак, власти Австралии использовали, чтобы заработать политические баллы. Представьте ситуацию, что Сербия попыталась бы остановить иностранного спортсмена при въезде в страну, одного из лучших спортсменов в мире», — добавил Пекович.

Адвокат Якша Пекович, знакомый с деталями дела Джоковича, оценил шансы на отмену трехлетнего бана Новака на въезд в Австралию.