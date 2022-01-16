Экс-тренер Джоковича: «Новак — великий чемпион. В его действиях нет вины»

Бывший тренер Новака Джоковича Богдан Обрадович прокомментировал «СЭ» ситуацию, когда Джокович знал, что он ковид-позитивен, но все равно пришел на мероприятие французского издания L'Equipe.

«Мы, конечно, можем назвать это ошибкой, сказать, что такова природа вещей. У него не было плохих намерений. В основном, все плохое он сделал только для себя. Он хотел уважать этих журналистов, СМИ, как и делал это всегда. Но оказалось, что это было большой ошибкой. Он извинился за все в Австралии и сказал, что виноват. Но это не было причиной для того, чтобы запрещать ему играть в турнире», — сказал Обрадович «СЭ».

Обрадович считает, что на том мероприятии Джокович соблюдал все меры предосторожности и не совершил никаких правонарушений.

«Знаете, если обращать внимание на каждую мелочь, тогда можно всегда и во всем считать себя правым. Впрочем, так они (правительство Австралии — прим. «СЭ») и сделали против Новака. Не стоит искать этих мелочей у Новака — великого чемпиона, потому что в его действиях нет вины», — добавил Обрадович.

16 января Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны.

Первая ракетка мира не сыграет на Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января, и потеряет 2000 очков рейтинга ATP.