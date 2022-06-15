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Достижения Бакаева в «Зените»: сколько экс-игрок «Спартака» забьет своей бывшей команде?

Ставки и коэффициенты на Зелимхана Бакаева в «Зените»
Евгений Коростелев
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Зелимхан Бакаев.
Фото Global Look Press
Полузащитник пошел по стопам Владимира Быстрова.

Атакующий полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев после завершения сезона покинул «Спартак» и теперь присоединится к «Зениту». О подписании контракта с футболистом объявил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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Новый сезон будет для Зелимхана непростым — он наверняка столкнется с агрессией спартаковских фанатов и повышенным вниманием со стороны прессы. Но если в таких условиях Бакаев продолжит показывать качественный футбол, который запомнился в прошедшем розыгрыше РПЛ, то станет звездой команды и в дальнейшем может рассчитывать на отъезд в Европу.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, чего ждать от первого летнего приобретения «Зенита».

Забьет ли Бакаев «Спартаку» и сколько раз отличится?

35-летний полузащитник в прошедшем сезоне провел на поле без малого 2 тысячи минут во всех турнирах и показал отличные дирижерские навыки. В чемпионате Зелимхан стал соавтором шести голов «Спартака», а всего ассистировал восемь раз. Вероятно, голевых передач у него накопилось бы больше, если бы не Паоло Ваноли — итальянец каждый раз убирал Бакаева с поля примерно за полчаса до конца матча.

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В «Зените» Зелимхан вряд ли будет стабильным игроком основы, но более высококлассные партнеры должны помочь ему остаться при тех же показателях, что и в прошлом клубе. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на тотал больше 4.5 ассиста Бакаева в РПЛ высокий коэффициент 2.10. На ТМ 4.5 голевые передачи котировка 1.65.

С бомбардирскими умениями у Бакаева дела обстоят чуть хуже — в прошлом сезоне он отличился всего трижды. Правда, два мяча оказались очень важными — гол в ворота ЦСКА позволил красно-белым выйти в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, а точный удар по воротам «Легии» принес победу и первое место в группе Лиги Европы.

В «Зените» минус для Зелимхана в том, что он вряд ли будет штатным пенальтистом, поэтому может забивать еще реже. Или же он найдет другие способы, как это делать, например, будет чаще забегать в штрафную. В любом случае на тотал больше 3.5 гола коэффициент 2.10, на ТМ 3.5 — 1.65. Самое лакомое, конечно, забитый воспитанником «Спартака» мяч в ворота бывшей команды. У Бакаева будет 180 минут, чтобы наказать красно-белых за недоверие, коэффициент — 2.90. Обратный исход можно взять за 1.36.

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В чемпионате России Бакаев играл довольно грубо — в 26 неполных матчах получил шесть горчичников. При этом Зелимхан ни разу не удалился. Возможно, опять спасали ранние замены. На то, что в «Зените» полузащитник заработает больше 3.5 желтых карточек, котировка 1.85. Такая же на ТМ 3.5.

Самый высокий коэффициент 3.20 — хотя бы на одно удаление игрока. Если же вы считаете, что в новом клубе Бакаев будет вести себя спокойно и рассудительно на поле, то можете поставить на отсутствие красной за 1.30.

Зелимхан Бакаев
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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Химки – Спартак
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