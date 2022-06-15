Достижения Бакаева в «Зените»: сколько экс-игрок «Спартака» забьет своей бывшей команде?
Атакующий полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев после завершения сезона покинул «Спартак» и теперь присоединится к «Зениту». О подписании контракта с футболистом объявил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.
Новый сезон будет для Зелимхана непростым — он наверняка столкнется с агрессией спартаковских фанатов и повышенным вниманием со стороны прессы. Но если в таких условиях Бакаев продолжит показывать качественный футбол, который запомнился в прошедшем розыгрыше РПЛ, то станет звездой команды и в дальнейшем может рассчитывать на отъезд в Европу.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, чего ждать от первого летнего приобретения «Зенита».
Забьет ли Бакаев «Спартаку» и сколько раз отличится?
35-летний полузащитник в прошедшем сезоне провел на поле без малого 2 тысячи минут во всех турнирах и показал отличные дирижерские навыки. В чемпионате Зелимхан стал соавтором шести голов «Спартака», а всего ассистировал восемь раз. Вероятно, голевых передач у него накопилось бы больше, если бы не Паоло Ваноли — итальянец каждый раз убирал Бакаева с поля примерно за полчаса до конца матча.
В «Зените» Зелимхан вряд ли будет стабильным игроком основы, но более высококлассные партнеры должны помочь ему остаться при тех же показателях, что и в прошлом клубе. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на тотал больше 4.5 ассиста Бакаева в РПЛ высокий коэффициент 2.10. На ТМ 4.5 голевые передачи котировка 1.65.
С бомбардирскими умениями у Бакаева дела обстоят чуть хуже — в прошлом сезоне он отличился всего трижды. Правда, два мяча оказались очень важными — гол в ворота ЦСКА позволил красно-белым выйти в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, а точный удар по воротам «Легии» принес победу и первое место в группе Лиги Европы.
В «Зените» минус для Зелимхана в том, что он вряд ли будет штатным пенальтистом, поэтому может забивать еще реже. Или же он найдет другие способы, как это делать, например, будет чаще забегать в штрафную. В любом случае на тотал больше 3.5 гола коэффициент 2.10, на ТМ 3.5 — 1.65. Самое лакомое, конечно, забитый воспитанником «Спартака» мяч в ворота бывшей команды. У Бакаева будет 180 минут, чтобы наказать красно-белых за недоверие, коэффициент — 2.90. Обратный исход можно взять за 1.36.
В чемпионате России Бакаев играл довольно грубо — в 26 неполных матчах получил шесть горчичников. При этом Зелимхан ни разу не удалился. Возможно, опять спасали ранние замены. На то, что в «Зените» полузащитник заработает больше 3.5 желтых карточек, котировка 1.85. Такая же на ТМ 3.5.
Самый высокий коэффициент 3.20 — хотя бы на одно удаление игрока. Если же вы считаете, что в новом клубе Бакаев будет вести себя спокойно и рассудительно на поле, то можете поставить на отсутствие красной за 1.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0