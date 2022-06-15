Достижения Бакаева в «Зените»: сколько экс-игрок «Спартака» забьет своей бывшей команде?

Полузащитник пошел по стопам Владимира Быстрова.

Атакующий полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев после завершения сезона покинул «Спартак» и теперь присоединится к «Зениту». О подписании контракта с футболистом объявил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

Новый сезон будет для Зелимхана непростым — он наверняка столкнется с агрессией спартаковских фанатов и повышенным вниманием со стороны прессы. Но если в таких условиях Бакаев продолжит показывать качественный футбол, который запомнился в прошедшем розыгрыше РПЛ, то станет звездой команды и в дальнейшем может рассчитывать на отъезд в Европу.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, чего ждать от первого летнего приобретения «Зенита».

Забьет ли Бакаев «Спартаку» и сколько раз отличится?

35-летний полузащитник в прошедшем сезоне провел на поле без малого 2 тысячи минут во всех турнирах и показал отличные дирижерские навыки. В чемпионате Зелимхан стал соавтором шести голов «Спартака», а всего ассистировал восемь раз. Вероятно, голевых передач у него накопилось бы больше, если бы не Паоло Ваноли — итальянец каждый раз убирал Бакаева с поля примерно за полчаса до конца матча.

В «Зените» Зелимхан вряд ли будет стабильным игроком основы, но более высококлассные партнеры должны помочь ему остаться при тех же показателях, что и в прошлом клубе. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на тотал больше 4.5 ассиста Бакаева в РПЛ высокий коэффициент 2.10. На ТМ 4.5 голевые передачи котировка 1.65.

С бомбардирскими умениями у Бакаева дела обстоят чуть хуже — в прошлом сезоне он отличился всего трижды. Правда, два мяча оказались очень важными — гол в ворота ЦСКА позволил красно-белым выйти в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, а точный удар по воротам «Легии» принес победу и первое место в группе Лиги Европы.

В «Зените» минус для Зелимхана в том, что он вряд ли будет штатным пенальтистом, поэтому может забивать еще реже. Или же он найдет другие способы, как это делать, например, будет чаще забегать в штрафную. В любом случае на тотал больше 3.5 гола коэффициент 2.10, на ТМ 3.5 — 1.65. Самое лакомое, конечно, забитый воспитанником «Спартака» мяч в ворота бывшей команды. У Бакаева будет 180 минут, чтобы наказать красно-белых за недоверие, коэффициент — 2.90. Обратный исход можно взять за 1.36.

В чемпионате России Бакаев играл довольно грубо — в 26 неполных матчах получил шесть горчичников. При этом Зелимхан ни разу не удалился. Возможно, опять спасали ранние замены. На то, что в «Зените» полузащитник заработает больше 3.5 желтых карточек, котировка 1.85. Такая же на ТМ 3.5.

Самый высокий коэффициент 3.20 — хотя бы на одно удаление игрока. Если же вы считаете, что в новом клубе Бакаев будет вести себя спокойно и рассудительно на поле, то можете поставить на отсутствие красной за 1.30.