Кубок Матч Премьер-2022: ЦСКА выиграет первый трофей с Федотовым?
В этом году главный футбольный турнир межсезонья для российских клубов прилично отличается от предыдущих. Единственный участник всех прошлых розыгрышей — московский «Спартак» — отказался от выступления. Хотя красно-белые — триумфаторы последнего и трех из четырех соревнований.
Несмотря на отсутствие победителя БЕТСИТИ Кубка России, турнир, как всегда, будет живым и интересным. В этот раз в нем сразятся три клуба из топ-4 РПЛ — «Зенит», ЦСКА и «Сочи», а также примкнувший к ним дебютант — «Нижний Новгород». Матчи пройдут с 21 июня по 7 июля на «ВЭБ Арене» в Москве и на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, от кого ждать победы в этот раз.
ЦСКА зарубится за титул с «Зенитом»?
Москвичи используют межсезонье для срочных перемен в команде. Красно-синие сразу после завершения чемпионата отпустили нескольких значимых игроков, в том числе Марио Фернандеса, Алана Дзагоева, Жан-Филипа Гбамена. Оформили несколько переходов, например, взяли на полноценный контракт Хорхе Карраскаля. Но главное приобретение — приглашение тренера «Сочи» Владимира Федотова, который возглавил команду вместо Алексея Березуцкого.
Для Федотова матчи турнира станут первыми во главе ЦСКА, а встреча с «Зенитом» сформирует противостояние с Сергеем Семаком — еще одним тактиком РПЛ. Как раз эти команды определят победителя Кубка Матч Премьер. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Зенита» есть небольшое преимущество перед москвичами. На успех команды из Санкт-Петербурга коэффициент 2.00, это 50% вероятности исхода. На то, что кубок поднимут другие футболисты, котировка 1.72.
На триумф ЦСКА можно поставить за 3.60 (25%). Правда, у армейцев есть печальный опыт участия в турнире. В 2019-м в Австрии команда не набрала ни одного очка в матчах со «Спартаком», «Ростовом», «Краснодаром» и заняла последнее место в группе.
Обескровленный потерей Федотова «Сочи» считается третьим фаворитом турнира. На победу южан принимаются ставки с коэффициентом 4.50 (17%). К счастью для них, тренер — единственное неприятное расставание этим летом. Также клуб покинул болгарин Ивелин Попов, но он в последнее время не был игроком основы. Остальные футболисты, которые завоевали для клуба историческое серебро РПЛ, должны быть в строю.
Ну и на последнем месте по шансам у аналитиков — «Нижний Новгород». Один из аутсайдеров РПЛ, кажется, пристроен на турнир для количества. Если раньше клуб держался на слуху благодаря Александру Кержакову, то теперь, когда контракт лучшего бомбардира в истории российского футбола истек, нижегородцам придется выживать самим. Кубок Матч Премьер — первая важная проверка. А коэффициент на успех — 14.0 (8%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0