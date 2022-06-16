Кубок Матч Премьер-2022: ЦСКА выиграет первый трофей с Федотовым?

В соперниках у армейцев — «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород».

В этом году главный футбольный турнир межсезонья для российских клубов прилично отличается от предыдущих. Единственный участник всех прошлых розыгрышей — московский «Спартак» — отказался от выступления. Хотя красно-белые — триумфаторы последнего и трех из четырех соревнований.

Несмотря на отсутствие победителя БЕТСИТИ Кубка России, турнир, как всегда, будет живым и интересным. В этот раз в нем сразятся три клуба из топ-4 РПЛ — «Зенит», ЦСКА и «Сочи», а также примкнувший к ним дебютант — «Нижний Новгород». Матчи пройдут с 21 июня по 7 июля на «ВЭБ Арене» в Москве и на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, от кого ждать победы в этот раз.

ЦСКА зарубится за титул с «Зенитом»?

Москвичи используют межсезонье для срочных перемен в команде. Красно-синие сразу после завершения чемпионата отпустили нескольких значимых игроков, в том числе Марио Фернандеса, Алана Дзагоева, Жан-Филипа Гбамена. Оформили несколько переходов, например, взяли на полноценный контракт Хорхе Карраскаля. Но главное приобретение — приглашение тренера «Сочи» Владимира Федотова, который возглавил команду вместо Алексея Березуцкого.

Для Федотова матчи турнира станут первыми во главе ЦСКА, а встреча с «Зенитом» сформирует противостояние с Сергеем Семаком — еще одним тактиком РПЛ. Как раз эти команды определят победителя Кубка Матч Премьер. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Зенита» есть небольшое преимущество перед москвичами. На успех команды из Санкт-Петербурга коэффициент 2.00, это 50% вероятности исхода. На то, что кубок поднимут другие футболисты, котировка 1.72.

На триумф ЦСКА можно поставить за 3.60 (25%). Правда, у армейцев есть печальный опыт участия в турнире. В 2019-м в Австрии команда не набрала ни одного очка в матчах со «Спартаком», «Ростовом», «Краснодаром» и заняла последнее место в группе.

Обескровленный потерей Федотова «Сочи» считается третьим фаворитом турнира. На победу южан принимаются ставки с коэффициентом 4.50 (17%). К счастью для них, тренер — единственное неприятное расставание этим летом. Также клуб покинул болгарин Ивелин Попов, но он в последнее время не был игроком основы. Остальные футболисты, которые завоевали для клуба историческое серебро РПЛ, должны быть в строю.

Ну и на последнем месте по шансам у аналитиков — «Нижний Новгород». Один из аутсайдеров РПЛ, кажется, пристроен на турнир для количества. Если раньше клуб держался на слуху благодаря Александру Кержакову, то теперь, когда контракт лучшего бомбардира в истории российского футбола истек, нижегородцам придется выживать самим. Кубок Матч Премьер — первая важная проверка. А коэффициент на успех — 14.0 (8%).