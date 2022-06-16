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Сегодня, 10:15

Кубок Матч Премьер-2022: ЦСКА выиграет первый трофей с Федотовым?

Ставки и коэффициенты на победителя Кубка Матч Премьер-2022
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи, ЦСКА.
Фото Global Look Press
В соперниках у армейцев — «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород».

В этом году главный футбольный турнир межсезонья для российских клубов прилично отличается от предыдущих. Единственный участник всех прошлых розыгрышей — московский «Спартак» — отказался от выступления. Хотя красно-белые — триумфаторы последнего и трех из четырех соревнований.

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Несмотря на отсутствие победителя БЕТСИТИ Кубка России, турнир, как всегда, будет живым и интересным. В этот раз в нем сразятся три клуба из топ-4 РПЛ — «Зенит», ЦСКА и «Сочи», а также примкнувший к ним дебютант — «Нижний Новгород». Матчи пройдут с 21 июня по 7 июля на «ВЭБ Арене» в Москве и на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, от кого ждать победы в этот раз.

ЦСКА зарубится за титул с «Зенитом»?

Москвичи используют межсезонье для срочных перемен в команде. Красно-синие сразу после завершения чемпионата отпустили нескольких значимых игроков, в том числе Марио Фернандеса, Алана Дзагоева, Жан-Филипа Гбамена. Оформили несколько переходов, например, взяли на полноценный контракт Хорхе Карраскаля. Но главное приобретение — приглашение тренера «Сочи» Владимира Федотова, который возглавил команду вместо Алексея Березуцкого.

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Для Федотова матчи турнира станут первыми во главе ЦСКА, а встреча с «Зенитом» сформирует противостояние с Сергеем Семаком — еще одним тактиком РПЛ. Как раз эти команды определят победителя Кубка Матч Премьер. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Зенита» есть небольшое преимущество перед москвичами. На успех команды из Санкт-Петербурга коэффициент 2.00, это 50% вероятности исхода. На то, что кубок поднимут другие футболисты, котировка 1.72.

На триумф ЦСКА можно поставить за 3.60 (25%). Правда, у армейцев есть печальный опыт участия в турнире. В 2019-м в Австрии команда не набрала ни одного очка в матчах со «Спартаком», «Ростовом», «Краснодаром» и заняла последнее место в группе.

Обескровленный потерей Федотова «Сочи» считается третьим фаворитом турнира. На победу южан принимаются ставки с коэффициентом 4.50 (17%). К счастью для них, тренер — единственное неприятное расставание этим летом. Также клуб покинул болгарин Ивелин Попов, но он в последнее время не был игроком основы. Остальные футболисты, которые завоевали для клуба историческое серебро РПЛ, должны быть в строю.

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Ну и на последнем месте по шансам у аналитиков — «Нижний Новгород». Один из аутсайдеров РПЛ, кажется, пристроен на турнир для количества. Если раньше клуб держался на слуху благодаря Александру Кержакову, то теперь, когда контракт лучшего бомбардира в истории российского футбола истек, нижегородцам придется выживать самим. Кубок Матч Премьер — первая важная проверка. А коэффициент на успех — 14.0 (8%).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Достижения Бакаева в «Зените»: сколько экс-игрок «Спартака» забьет своей бывшей команде?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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