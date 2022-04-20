Каталонцы посыпались.

21 апреля 2022 года в матче 33-го тура примеры «Реал Сосьедад» примет «Барселону». Игра начнется в 22.30 мск на стадионе «Аноэта», транслировать ее будет сервис Okko Спорт. В турнирной таблице клубы занимают шестое и второе места соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» 21 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с небольшим перевесом считают фаворитом встречи «блауграну». Поставить на победу команды Хави можно за 2.14 (46%). Котировка на успех «Сосьедада» выше — 3.40 (29%). Почти такие же шансы на ничью — 3.60 (25%).

Верите, что каталонцы в депрессии и не справятся с «Сосьедадом», который рвется в Лигу чемпионов? Можете поставить на то, что хозяева не проиграют, за 1.76.

Игры «Барселоны» почти всегда получаются результативными, поэтому можно смело ставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.06. Если же считаете, что «Сосьедад» засушит матч, то котировка на обратный исход — 1.82.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, это наиболее вероятный вариант. Коэффициент на обратную ставку — 2.15.

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 21 апреля 2022 года

«Реал Сосьедад» — одна из нескольких команд, которая в последние годы занимает место под триумвиратом «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Сам факт того, что этот клуб способен брать трофеи, что плохо лежат без присмотра троицы (в сезоне-2019/20 забрали кубок страны), делает «Сосьедад» опасным соперником. К матчу с «Барселоной» баски подходят цельной командой — такой, которая может создать Хави проблемы.

Говоря о цельности, речь именно о стиле игры — если каталонцы в перманентном поиске себя, бесконечных тренировках и улучшениях, то «Реал Сосьедад» в своем незамысловатом стиле уже практически совершенен. Полуоборонительный грубоватый футбол приносит результат — баски бьются за зону Лиги чемпионов и вполне могут выкинуть из топ-4 «Атлетико» с «Севильей».

Правда, это стоит зрелищности. Девять голов за десять последних матчей, худшая результативность среди команд с 1-й по 14-ю позиции — можно смело ставить на индивидуальный тотал хозяев меньше 1.5 мяча за 2.65. И ждать, что «Барселона» придумает против такой «острой» команды, которая, забивая практически меньше всех в чемпионате, умудряется угрожать топам.

Придумать «Барселоне» что-либо будет тяжело. Идеальный взлет при Хави, включивший в себя ровный проход по сетке Лиги Европы и победу в класико, обернулся трагедией на «Камп Ноу» в матче против «Айнтрахта». Каталонцы внезапно осознали, что они не совершенны, а очень уязвимы для некоторых команд. И если проигрыш немцам можно было воспринять как «полезное поражение», то голевое бессилие против «Кадиса» из подвала таблицы так уже не назвать.

Пока трудно сказать, как сильно может посыпаться «Барса» и будет ли она сыпаться вообще. Но два подряд поражения на «Камп Ноу» — точно плохой знак, а выбираться Хави надо уже сейчас. Если испанец правильно настроит команду и срочно все починит, значит, будет результат — веря в это, можно поставить на тотал больше 1.5 мяча у каталонцев за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»

К сожалению для кулес, вера в немедленную реанимацию «Барселоны» доступна только им. Факты же упрямы: «Сосьедад» — тот еще убийца топов, пусть и пострадавший в последних играх с ними. Стилистически «Реал» неудобен — в лучшие месяцы Хави, быть может, сладил бы с ним на классе, но сейчас это умение заблокировано, а значит, говорить об однозначной победе «Барселоны» нельзя. И не таких не побеждали.

Рекомендуемая ставка: результативная ничья за 4.80.