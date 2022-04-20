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«Порту» — «Спортинг»: непобедимая банда Консейсау страшнее, чем «Манчестер Сити»

Прогноз и ставка на матч Кубка Португалии «Порту» — «Спортинг» 21 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Порту» (Марко Груич, Мехди Тареми, Эванилсон).
Фото Global Look Press
Столичному клубу на этот раз будет сложно удержать нулевую ничью.

21 апреля 2022 года «Порту» и «Спортинг» сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка Португалии, первая игра закончилась победой «драконов» со счетом 2:1. Встреча на стадионе «Драгау» начнется в 22.15 по московскому времени.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Португалии «Порту» — «Спортинг» 21 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев весомым фаворитом: коэффициент на победу «Порту» — 1.85, примерно 52% вероятности. Выигрыш «Спортинга» — самый маловероятный результат матча, котировка на него — 4.30 (22%). Ничью можно взять за 3.60 (26%).

Традиционно на игру представлена широкая линия результатов с форой:

• Ф1 (-1) идет за 2.40;

• Ф1 (-1.5) — за 3.10;

• Ф2 (+1) — за 1.51;

• Ф2 (-1) — за 7.50.

Если не рискуете ставить на результат, присмотритесь к линиям на голы. Тотал больше 1.5 мяча можно взять с коэффициентом 1.31, меньше — за 3.10. Тотал больше трех голов оценен в 2.75, меньше — в 1.40.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. Вероятность, что кто-то из соперников не отличится, оценена в 1.81.

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«Порту» — «Спортинг»: прогноз и анализ матча Кубка Португалии 21 апреля 2022 года

«Порту» и «Спортинг» — лидеры чемпионата Португалии. Правда, «драконы» опережают главного преследователя на девять очков и почти обеспечили себе титул. В лиге соперники по полуфиналу Кубка провели два матча, которые закончились вничью — 1:1 и 2:2. Единственная игра, в которой определился победитель, — первый кубковый полуфинал. «Порту» победил на выезде 2:1.

Причем до этого успеха «драконы» не обыгрывали «Спортинг» с июля 2020-го: беспроигрышная серия «львов» длилась пять матчей. Поставить на то, что зелено-белые не проиграют, можно с коэффициентом 1.95. В этом сезоне на счету лиссабонцев уже есть нулевая ничья с мощным «Ман Сити» Гвардиолы.

«Порту» проводит очень мощный сезон и потерпел всего одно поражение во внутренних турнирах (в Кубке лиги). «Драконы» легко прошли все стадии в Кубке Португалии, а в чемпионате за 30 туров всего четыре раза сыграли вничью. К тому же команда Сержиу Консейсау — самая забивная и самая мало пропускающая в лиге.

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«Спортинг», несмотря на наличие крутых нападающих (Ислам Слимани, Пабло Сарабия, Педру Гонсалвеш и др.), забивает намного реже. В чемпионате клуб оформил всего 59 голов (у «Порту» — 79). При этом «львы» тоже отличаются качественной обороной — пропустили всего на один больше лидера чемпионата (20 против 19).

Конечно, «Спортинг» не играет от обороны (почти два забитых мяча в среднем за игру), а действует более рационально. При этом «Порту» просто настолько сильнее большинства соперников по португальскому чемпионату, что без проблем оформляет разгромы.

Прогноз и ставка на матч «Порту» — «Спортинг»

В этом сезоне соперники забили друг другу в каждом из трех матчей. Предстоящая игра, скорее всего, снова будет достаточно острой: у команд нет проблем с составами, а разница в один мяч после первой игры оставляет шансы на проход «Спортингу».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» с коэффициентом 1.90.

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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
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 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
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 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
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11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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