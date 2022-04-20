«Порту» — «Спортинг»: непобедимая банда Консейсау страшнее, чем «Манчестер Сити»
21 апреля 2022 года «Порту» и «Спортинг» сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка Португалии, первая игра закончилась победой «драконов» со счетом 2:1. Встреча на стадионе «Драгау» начнется в 22.15 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Португалии «Порту» — «Спортинг» 21 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев весомым фаворитом: коэффициент на победу «Порту» — 1.85, примерно 52% вероятности. Выигрыш «Спортинга» — самый маловероятный результат матча, котировка на него — 4.30 (22%). Ничью можно взять за 3.60 (26%).
Традиционно на игру представлена широкая линия результатов с форой:
• Ф1 (-1) идет за 2.40;
• Ф1 (-1.5) — за 3.10;
• Ф2 (+1) — за 1.51;
• Ф2 (-1) — за 7.50.
Если не рискуете ставить на результат, присмотритесь к линиям на голы. Тотал больше 1.5 мяча можно взять с коэффициентом 1.31, меньше — за 3.10. Тотал больше трех голов оценен в 2.75, меньше — в 1.40.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. Вероятность, что кто-то из соперников не отличится, оценена в 1.81.
«Порту» — «Спортинг»: прогноз и анализ матча Кубка Португалии 21 апреля 2022 года
«Порту» и «Спортинг» — лидеры чемпионата Португалии. Правда, «драконы» опережают главного преследователя на девять очков и почти обеспечили себе титул. В лиге соперники по полуфиналу Кубка провели два матча, которые закончились вничью — 1:1 и 2:2. Единственная игра, в которой определился победитель, — первый кубковый полуфинал. «Порту» победил на выезде 2:1.
Причем до этого успеха «драконы» не обыгрывали «Спортинг» с июля 2020-го: беспроигрышная серия «львов» длилась пять матчей. Поставить на то, что зелено-белые не проиграют, можно с коэффициентом 1.95. В этом сезоне на счету лиссабонцев уже есть нулевая ничья с мощным «Ман Сити» Гвардиолы.
«Порту» проводит очень мощный сезон и потерпел всего одно поражение во внутренних турнирах (в Кубке лиги). «Драконы» легко прошли все стадии в Кубке Португалии, а в чемпионате за 30 туров всего четыре раза сыграли вничью. К тому же команда Сержиу Консейсау — самая забивная и самая мало пропускающая в лиге.
«Спортинг», несмотря на наличие крутых нападающих (Ислам Слимани, Пабло Сарабия, Педру Гонсалвеш и др.), забивает намного реже. В чемпионате клуб оформил всего 59 голов (у «Порту» — 79). При этом «львы» тоже отличаются качественной обороной — пропустили всего на один больше лидера чемпионата (20 против 19).
Конечно, «Спортинг» не играет от обороны (почти два забитых мяча в среднем за игру), а действует более рационально. При этом «Порту» просто настолько сильнее большинства соперников по португальскому чемпионату, что без проблем оформляет разгромы.
Прогноз и ставка на матч «Порту» — «Спортинг»
В этом сезоне соперники забили друг другу в каждом из трех матчей. Предстоящая игра, скорее всего, снова будет достаточно острой: у команд нет проблем с составами, а разница в один мяч после первой игры оставляет шансы на проход «Спортингу».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» с коэффициентом 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0