«Крылышки» в последних встречах выглядели очень слабо у своих ворот.

Ведущее борьбу за серебро чемпионата России «Динамо» в 28-м туре сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Матч состоится 6 мая 2022 года на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 6 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании считают «Динамо» фаворитом встречи. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.24, это примерно 44% вероятности. На успех «Крыльев Советов» предложена котировка 3.20 (31%), а самая высокая — на ничью, 3.60 (25%).

Динамовцы проиграли два матча подряд — ЦСКА (0:1) и «Уралу» (2:3). Если считаете, что самарцы тоже наберут очки, возьмите 1Х за 1.70.

В предстоящем матче предложена широкая линия ставок на тотал голов:

тотал больше 1.5 мяча идет за 1.31, ТМ 1.5 — за 3.50;

тотал больше 2.5 мяча идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87;

тотал больше 3.5 мяча идет за 3.40, ТМ 3.5 — за 1.32.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.81, «обе забьют — нет» — за 2.00.

В двух последних матчах между командами не было ни пенальти, ни удаления. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент 2.35, на красную карточку — 2.95.

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 6 мая 2022 года

Динамовцы здорово преследовали «Зенит» после зимней паузы, но в последние недели поплыли и позволили конкуренту без проблем завоевать титул. Первые позывы случились еще 19 апреля, когда москвичи лишь по пенальти обыграли в БЕТСИТИ Кубке России «Балтику». Позднее случились поражения от ЦСКА и «Урала», которые поставили крест на предыдущих стараниях.

Особенно странным оказался проигрыш екатеринбуржцам. Команда Игоря Шалимова набрала три очка в Москве, хотя идет в зоне стыков и лишь недавно прервала серию из семи матчей без побед. Более того, в ворота «Динамо» влетели сразу три мяча — столько «Урал» не забивал с декабря, когда в 18-м туре разбил 4:1 «Ростов».

Теперь задача бело-голубых — защитить второе место от нападок «Сочи» и ЦСКА. Учитывая, что в последнем туре «Динамо» играть как раз с набравшей ход командой Владимира Федотова, терять очки в предстоящих двух встречах нежелательно. Но сделать это с приболевшей обороной будет непросто. На то, что «Крылья» забьют больше одного мяча, коэффициент 1.84.

Сами самарцы в прошедшие выходные проиграли в Москве «Спартаку» и подарили ему первую волевую победу в сезоне. Причем при равном счете у «Крыльев» было несколько шикарных моментов, которые они не реализовали, за что позднее поплатились. В результате клуб потерпел второе подряд и четвертое поражение в шести матчах. Учитывая, что «Динамо» в атаке значительно интереснее «Спартака», отыграть на ноль самарцам будет нереально.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

У москвичей третья по результативности атака в этом сезоне — больше забили только «Зенит» и «Сочи». А «Крылья» пропустили шесть мячей в двух играх со «Спартаком» и «Химками». Во втором тайме встречи с красно-белыми самарцы очень паниковали у своих ворот — постоянно теряли соперников и проигрывали борьбу один в один. Чудо, что москвичи забили только дважды. Смолов и Захарян в предстоящей встрече конкурента не простят.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет два и более мяча за 2.18.