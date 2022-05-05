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«Крылья Советов» — «Динамо»: Захарян и Смолов не отдадут серебро РПЛ

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо» 6 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян («Динамо»).
Фото ФК «Динамо»
«Крылышки» в последних встречах выглядели очень слабо у своих ворот.

Ведущее борьбу за серебро чемпионата России «Динамо» в 28-м туре сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Матч состоится 6 мая 2022 года на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.55 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 6 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании считают «Динамо» фаворитом встречи. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.24, это примерно 44% вероятности. На успех «Крыльев Советов» предложена котировка 3.20 (31%), а самая высокая — на ничью, 3.60 (25%).

Динамовцы проиграли два матча подряд — ЦСКА (0:1) и «Уралу» (2:3). Если считаете, что самарцы тоже наберут очки, возьмите 1Х за 1.70.

В предстоящем матче предложена широкая линия ставок на тотал голов:

  • тотал больше 1.5 мяча идет за 1.31, ТМ 1.5 — за 3.50;

  • тотал больше 2.5 мяча идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87;

  • тотал больше 3.5 мяча идет за 3.40, ТМ 3.5 — за 1.32.

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Вариант «обе забьют» доступен за 1.81, «обе забьют — нет» — за 2.00.

В двух последних матчах между командами не было ни пенальти, ни удаления. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент 2.35, на красную карточку — 2.95.

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 6 мая 2022 года

Динамовцы здорово преследовали «Зенит» после зимней паузы, но в последние недели поплыли и позволили конкуренту без проблем завоевать титул. Первые позывы случились еще 19 апреля, когда москвичи лишь по пенальти обыграли в БЕТСИТИ Кубке России «Балтику». Позднее случились поражения от ЦСКА и «Урала», которые поставили крест на предыдущих стараниях.

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Особенно странным оказался проигрыш екатеринбуржцам. Команда Игоря Шалимова набрала три очка в Москве, хотя идет в зоне стыков и лишь недавно прервала серию из семи матчей без побед. Более того, в ворота «Динамо» влетели сразу три мяча — столько «Урал» не забивал с декабря, когда в 18-м туре разбил 4:1 «Ростов».

Теперь задача бело-голубых — защитить второе место от нападок «Сочи» и ЦСКА. Учитывая, что в последнем туре «Динамо» играть как раз с набравшей ход командой Владимира Федотова, терять очки в предстоящих двух встречах нежелательно. Но сделать это с приболевшей обороной будет непросто. На то, что «Крылья» забьют больше одного мяча, коэффициент 1.84.

Сами самарцы в прошедшие выходные проиграли в Москве «Спартаку» и подарили ему первую волевую победу в сезоне. Причем при равном счете у «Крыльев» было несколько шикарных моментов, которые они не реализовали, за что позднее поплатились. В результате клуб потерпел второе подряд и четвертое поражение в шести матчах. Учитывая, что «Динамо» в атаке значительно интереснее «Спартака», отыграть на ноль самарцам будет нереально.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

У москвичей третья по результативности атака в этом сезоне — больше забили только «Зенит» и «Сочи». А «Крылья» пропустили шесть мячей в двух играх со «Спартаком» и «Химками». Во втором тайме встречи с красно-белыми самарцы очень паниковали у своих ворот — постоянно теряли соперников и проигрывали борьбу один в один. Чудо, что москвичи забили только дважды. Смолов и Захарян в предстоящей встрече конкурента не простят.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет два и более мяча за 2.18.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
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Краснодар

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