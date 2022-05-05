«Крылья Советов» — «Динамо»: Захарян и Смолов не отдадут серебро РПЛ
Ведущее борьбу за серебро чемпионата России «Динамо» в 28-м туре сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Матч состоится 6 мая 2022 года на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 6 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании считают «Динамо» фаворитом встречи. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.24, это примерно 44% вероятности. На успех «Крыльев Советов» предложена котировка 3.20 (31%), а самая высокая — на ничью, 3.60 (25%).
Динамовцы проиграли два матча подряд — ЦСКА (0:1) и «Уралу» (2:3). Если считаете, что самарцы тоже наберут очки, возьмите 1Х за 1.70.
В предстоящем матче предложена широкая линия ставок на тотал голов:
Вариант «обе забьют» доступен за 1.81, «обе забьют — нет» — за 2.00.
В двух последних матчах между командами не было ни пенальти, ни удаления. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент 2.35, на красную карточку — 2.95.
«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 28-го тура РПЛ 6 мая 2022 года
Динамовцы здорово преследовали «Зенит» после зимней паузы, но в последние недели поплыли и позволили конкуренту без проблем завоевать титул. Первые позывы случились еще 19 апреля, когда москвичи лишь по пенальти обыграли в БЕТСИТИ Кубке России «Балтику». Позднее случились поражения от ЦСКА и «Урала», которые поставили крест на предыдущих стараниях.
Особенно странным оказался проигрыш екатеринбуржцам. Команда Игоря Шалимова набрала три очка в Москве, хотя идет в зоне стыков и лишь недавно прервала серию из семи матчей без побед. Более того, в ворота «Динамо» влетели сразу три мяча — столько «Урал» не забивал с декабря, когда в 18-м туре разбил 4:1 «Ростов».
Теперь задача бело-голубых — защитить второе место от нападок «Сочи» и ЦСКА. Учитывая, что в последнем туре «Динамо» играть как раз с набравшей ход командой Владимира Федотова, терять очки в предстоящих двух встречах нежелательно. Но сделать это с приболевшей обороной будет непросто. На то, что «Крылья» забьют больше одного мяча, коэффициент 1.84.
Сами самарцы в прошедшие выходные проиграли в Москве «Спартаку» и подарили ему первую волевую победу в сезоне. Причем при равном счете у «Крыльев» было несколько шикарных моментов, которые они не реализовали, за что позднее поплатились. В результате клуб потерпел второе подряд и четвертое поражение в шести матчах. Учитывая, что «Динамо» в атаке значительно интереснее «Спартака», отыграть на ноль самарцам будет нереально.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»
У москвичей третья по результативности атака в этом сезоне — больше забили только «Зенит» и «Сочи». А «Крылья» пропустили шесть мячей в двух играх со «Спартаком» и «Химками». Во втором тайме встречи с красно-белыми самарцы очень паниковали у своих ворот — постоянно теряли соперников и проигрывали борьбу один в один. Чудо, что москвичи забили только дважды. Смолов и Захарян в предстоящей встрече конкурента не простят.
Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет два и более мяча за 2.18.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0