Поражение в домашнем матче дорого обойдется лондонской команде.

5 мая 2022 года немецкий «Айнтрахт» в ответном полуфинале Лиги Европы сразится с английским «Вест Хэмом». Игра пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче банк Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямой трансляции ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт эфира — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм» 5 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами встречи. На победу «Айнтрахта» можно поставить с коэффициентом 2.50 — это ровно 40% вероятности исхода. Успех «Вест Хэма» доступен с котировкой 2.80 (35%), а ничья — за 3.60 (25%).

Если считаете, что «молотобойцы» исправятся за поражение в домашнем матче, можете поставить на то, что они не проиграют, за 1.57.

В Лондоне немцы оказались сильнее 2:1. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.

В трех из пяти последних матчей с участием «Айнтрахта» забивали обе команды. У «Вест Хэма» точно такая же статистика. Обмен голами в четверг можно взять за 1.76.

«Орлы» считаются фаворитами полуфинала перед ответной игрой. На их проход дальше котировка 1.29, на «молотобойцев» — 3.80.

«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 1/2 Лиги Европы 5 мая 2022 года

«Айнтрахт» во второй половине сезона демонстрирует чудеса перевоплощения. Проиграл три матча в чемпионате, но прошел в Лиге Европы «Бетис»; поймал серию из трех ничьих, а после обыграл «Барселону»; набрал одно очко в играх с «Унионом», «Хоффенхаймом» и «Байером», но в первом полуфинале оказался сильнее «Вест Хэма». При этом команда Оливера Глазнера ни в одном противостоянии не была фаворитом.

Возможно, такая динамика связана с нежеланием «Айнтрахта» тратить силы в бундеслиге. Там клуб осел в середине таблицы и давно потерял мотивацию. А вот первый за 42 года выигранный еврокубок — отличный стимул. Но нужно провести еще два матча на высоком уровне — не понятно, хватит ли заряда у скромного немецкого клуба дойти путь до конца.

Особенно сложно будет в ближайшем матче, который придется провести без основного защитника Мартина Хинтереггера и полузащитника Йеспера Линдстрёма. Оба сломались после выезда в Лондон и не сыграли с «Байером». У «Вест Хэма» тоже есть проблема — клуб потерял вылетевшего из-за повреждения Бенжамина Джонсона.

Дыры в обороне — серьезная проблема для «Айнтрахта», который и без того пропускает довольно много. В бундеслиге хуже «орлов» только команды из нижней половины таблицы. В последнем матче «Байер» был близок к разгромной победе, если бы чуть лучше реализовывал моменты. На тотал «Вест Хэма» больше 1.5 гола коэффициент 2.50.

Но для фанатов немецкого клуба есть отличная новость — «молотобойцы» кошмарно играют на выезде. В десяти матчах у клуба семь поражений и две ничьи, одна из которых случилась в Кубке Англии с клубом «Киддерминстер» из шестого дивизиона.

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм»

Команды вывернутся наизнанку, чтобы пробиться в финал, но у «Айнтрахта» шансов больше. «Орлы» сыграют дома при родных болельщиках, а еще они великолепны в контригре — футболисты «Барселоны» до сих пор просыпаются в поту, вспоминая кинжальные атаки клуба из Франкфурта. «Вест Хэм» тоже не справится с козырем немцев.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.82.