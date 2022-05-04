«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: англичане повторят судьбу Хави?
5 мая 2022 года немецкий «Айнтрахт» в ответном полуфинале Лиги Европы сразится с английским «Вест Хэмом». Игра пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче банк Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямой трансляции ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт эфира — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм» 5 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами встречи. На победу «Айнтрахта» можно поставить с коэффициентом 2.50 — это ровно 40% вероятности исхода. Успех «Вест Хэма» доступен с котировкой 2.80 (35%), а ничья — за 3.60 (25%).
Если считаете, что «молотобойцы» исправятся за поражение в домашнем матче, можете поставить на то, что они не проиграют, за 1.57.
В Лондоне немцы оказались сильнее 2:1. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.
В трех из пяти последних матчей с участием «Айнтрахта» забивали обе команды. У «Вест Хэма» точно такая же статистика. Обмен голами в четверг можно взять за 1.76.
«Орлы» считаются фаворитами полуфинала перед ответной игрой. На их проход дальше котировка 1.29, на «молотобойцев» — 3.80.
«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 1/2 Лиги Европы 5 мая 2022 года
«Айнтрахт» во второй половине сезона демонстрирует чудеса перевоплощения. Проиграл три матча в чемпионате, но прошел в Лиге Европы «Бетис»; поймал серию из трех ничьих, а после обыграл «Барселону»; набрал одно очко в играх с «Унионом», «Хоффенхаймом» и «Байером», но в первом полуфинале оказался сильнее «Вест Хэма». При этом команда Оливера Глазнера ни в одном противостоянии не была фаворитом.
Возможно, такая динамика связана с нежеланием «Айнтрахта» тратить силы в бундеслиге. Там клуб осел в середине таблицы и давно потерял мотивацию. А вот первый за 42 года выигранный еврокубок — отличный стимул. Но нужно провести еще два матча на высоком уровне — не понятно, хватит ли заряда у скромного немецкого клуба дойти путь до конца.
Особенно сложно будет в ближайшем матче, который придется провести без основного защитника Мартина Хинтереггера и полузащитника Йеспера Линдстрёма. Оба сломались после выезда в Лондон и не сыграли с «Байером». У «Вест Хэма» тоже есть проблема — клуб потерял вылетевшего из-за повреждения Бенжамина Джонсона.
Дыры в обороне — серьезная проблема для «Айнтрахта», который и без того пропускает довольно много. В бундеслиге хуже «орлов» только команды из нижней половины таблицы. В последнем матче «Байер» был близок к разгромной победе, если бы чуть лучше реализовывал моменты. На тотал «Вест Хэма» больше 1.5 гола коэффициент 2.50.
Но для фанатов немецкого клуба есть отличная новость — «молотобойцы» кошмарно играют на выезде. В десяти матчах у клуба семь поражений и две ничьи, одна из которых случилась в Кубке Англии с клубом «Киддерминстер» из шестого дивизиона.
Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм»
Команды вывернутся наизнанку, чтобы пробиться в финал, но у «Айнтрахта» шансов больше. «Орлы» сыграют дома при родных болельщиках, а еще они великолепны в контригре — футболисты «Барселоны» до сих пор просыпаются в поту, вспоминая кинжальные атаки клуба из Франкфурта. «Вест Хэм» тоже не справится с козырем немцев.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0