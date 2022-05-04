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«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: англичане повторят судьбу Хави?

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм» 5 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Пьеро Инкапье («Айнтрахт»).
Фото Global Look Press
Поражение в домашнем матче дорого обойдется лондонской команде.

5 мая 2022 года немецкий «Айнтрахт» в ответном полуфинале Лиги Европы сразится с английским «Вест Хэмом». Игра пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче банк Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямой трансляции ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт эфира — в 21.45 мск.

Лига Европы. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Вест Хэм

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм» 5 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами встречи. На победу «Айнтрахта» можно поставить с коэффициентом 2.50 — это ровно 40% вероятности исхода. Успех «Вест Хэма» доступен с котировкой 2.80 (35%), а ничья — за 3.60 (25%).

Если считаете, что «молотобойцы» исправятся за поражение в домашнем матче, можете поставить на то, что они не проиграют, за 1.57.

В Лондоне немцы оказались сильнее 2:1. Тотал больше 2.5 гола в предстоящей игре идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.

В трех из пяти последних матчей с участием «Айнтрахта» забивали обе команды. У «Вест Хэма» точно такая же статистика. Обмен голами в четверг можно взять за 1.76.

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«Орлы» считаются фаворитами полуфинала перед ответной игрой. На их проход дальше котировка 1.29, на «молотобойцев» — 3.80.

«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 1/2 Лиги Европы 5 мая 2022 года

«Айнтрахт» во второй половине сезона демонстрирует чудеса перевоплощения. Проиграл три матча в чемпионате, но прошел в Лиге Европы «Бетис»; поймал серию из трех ничьих, а после обыграл «Барселону»; набрал одно очко в играх с «Унионом», «Хоффенхаймом» и «Байером», но в первом полуфинале оказался сильнее «Вест Хэма». При этом команда Оливера Глазнера ни в одном противостоянии не была фаворитом.

Возможно, такая динамика связана с нежеланием «Айнтрахта» тратить силы в бундеслиге. Там клуб осел в середине таблицы и давно потерял мотивацию. А вот первый за 42 года выигранный еврокубок — отличный стимул. Но нужно провести еще два матча на высоком уровне — не понятно, хватит ли заряда у скромного немецкого клуба дойти путь до конца.

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Особенно сложно будет в ближайшем матче, который придется провести без основного защитника Мартина Хинтереггера и полузащитника Йеспера Линдстрёма. Оба сломались после выезда в Лондон и не сыграли с «Байером». У «Вест Хэма» тоже есть проблема — клуб потерял вылетевшего из-за повреждения Бенжамина Джонсона.

Дыры в обороне — серьезная проблема для «Айнтрахта», который и без того пропускает довольно много. В бундеслиге хуже «орлов» только команды из нижней половины таблицы. В последнем матче «Байер» был близок к разгромной победе, если бы чуть лучше реализовывал моменты. На тотал «Вест Хэма» больше 1.5 гола коэффициент 2.50.

Но для фанатов немецкого клуба есть отличная новость — «молотобойцы» кошмарно играют на выезде. В десяти матчах у клуба семь поражений и две ничьи, одна из которых случилась в Кубке Англии с клубом «Киддерминстер» из шестого дивизиона.

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Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм»

Команды вывернутся наизнанку, чтобы пробиться в финал, но у «Айнтрахта» шансов больше. «Орлы» сыграют дома при родных болельщиках, а еще они великолепны в контригре — футболисты «Барселоны» до сих пор просыпаются в поту, вспоминая кинжальные атаки клуба из Франкфурта. «Вест Хэм» тоже не справится с козырем немцев.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.82.

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Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Матео Кассьерра

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П
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Далер Кузяев

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Антон Зиньковский

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 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Спартак

 15 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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