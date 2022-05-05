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Оливейра — Гэтжи: универсальный бразилец не отдаст титул Хайлайту

Прогноз и ставка на бой UFC Оливейра — Гэтжи 8 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Джастин Гэтжи.
Фото Global Look Press
Главное для Чарльза выдержать сражение в стойке.

8 мая 2022 года Чарльз Оливейра проведет вторую защиту титула чемпиона легкого веса UFC. Соперник бразильца — Джастин Гэтжи, который уже проиграл один титульник Хабибу Нурмагомедову. Ивент пройдет на арене «Футпринт-центр» в Аризоне, приблизительное начало главного события вечера — в 7.00 мск.

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Коэффициенты букмекеров на бой Оливейра — Гэтжи 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бразильца серьезным фаворитом. Коэффициент на победу действующего чемпиона — 1.57, примерно 65% вероятности. Успех претендента идет за 2.50 (34%). Ничья предложена с традиционно фантастической для ММА котировкой 55.0 (1%).

Поставить на досрочную победу Оливейры можно с коэффициентом 1.92, у американца эта линия оценена в 3.00.

Аналитики слабо верят, что бой продлится все пять раундов. Сделать ставку на победу бразильца по очкам можно с котировкой 6.40, триумф Гэтжи решением судей идет за 9.00.

Верите, что поединок дойдет до просмотра судейских карточек? Можете поставить, что победа будет добыта единогласным решением, с коэффициентом 5.50. Раздельное решение идет за 9.50.

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Оливейра — Гэтжи: прогноз и анализ боя 8 мая 2022 года

Оливейра — заслуженный фаворит предстоящего боя. Чарльз — намного более разносторонний боец с очень сильным джиу-джитсу: 60% побед бразильца в UFC добыты сабмишеном. Также у Чарльза отличная статистика тейкдаунов — 41% переводов в партер закончились успехом. В среднем за бой бразилец оформляет по 2.5 успешных тейкдауна и проводит 2.79 попытки сабмишена. Первую защиту пояса у Дастина Порье чемпион выиграл как раз удушающим.

При всех плюсах у Чарльза неплохая ударная техника. Бразилец наносит за минуту в среднем 3.44 акцентированных удара — 53% из всех попыток бойца приходятся в цель. 28% побед Оливейра одержал нокаутами, в том числе он вырубил Майкла Чендлера в битве за вакантный чемпионский пояс. Американец — один из самых бескомпромиссных ударников легкого дивизиона, но бразилец финишировал его техническим нокаутом в начале второго раунда.

Поставить на то, что бразилец потушит Гэтжи свет, можно с коэффициентом 7.00.

Джастин — намного менее разносторонний боец. Он вообще не лезет в борьбу, но неплохо от нее защищается. Официальный сайт UFC сообщает, что за всю карьеру в организации Гэтжи только раз попытался перевести соперника в партер.

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Несмотря на приличную защиту от тейкдаунов, в партере у Гэтжи практически не будет шансов против бразильца. Бой с ярко выраженным борцом Нурмагомедовым он уже проиграл.

Но не стоит забывать о мощнейшей ударке американца, которого неспроста назвали «Хайлайтом». Джастин оформил уже 19 побед нокаутом — 83% от всех успешных выходов в клетку, а в среднем за минуту выбрасывает 7.5 акцентированных удара. Скорее всего, он лучший боксер легкого дивизиона. Достаточно вспомнить победу над другим ярким панчером Тони Фергюсоном: Гэтжи избил соперника и прикончил его надежды на титульный бой. Да и тому же Хабибу не было легко в стойке против американца.

Прогноз и ставка на бой Оливейра — Гэтжи

У Джастина много плюсов — он действительно классный боец, но значительно уступает сопернику в универсальности. Если Чарльз проведет поединок в свою силу, то у Гэтжи будет очень мало шансов на победу.

Рекомендуемая ставка: победа Оливейры сабмишеном за 2.25.

Прогнозы на спорт
Джастин Гейджи
Чарльз Оливейра
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И В Н П +/- О
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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