Оливейра — Гэтжи: универсальный бразилец не отдаст титул Хайлайту
8 мая 2022 года Чарльз Оливейра проведет вторую защиту титула чемпиона легкого веса UFC. Соперник бразильца — Джастин Гэтжи, который уже проиграл один титульник Хабибу Нурмагомедову. Ивент пройдет на арене «Футпринт-центр» в Аризоне, приблизительное начало главного события вечера — в 7.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на бой Оливейра — Гэтжи 8 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бразильца серьезным фаворитом. Коэффициент на победу действующего чемпиона — 1.57, примерно 65% вероятности. Успех претендента идет за 2.50 (34%). Ничья предложена с традиционно фантастической для ММА котировкой 55.0 (1%).
Поставить на досрочную победу Оливейры можно с коэффициентом 1.92, у американца эта линия оценена в 3.00.
Аналитики слабо верят, что бой продлится все пять раундов. Сделать ставку на победу бразильца по очкам можно с котировкой 6.40, триумф Гэтжи решением судей идет за 9.00.
Верите, что поединок дойдет до просмотра судейских карточек? Можете поставить, что победа будет добыта единогласным решением, с коэффициентом 5.50. Раздельное решение идет за 9.50.
Оливейра — Гэтжи: прогноз и анализ боя 8 мая 2022 года
Оливейра — заслуженный фаворит предстоящего боя. Чарльз — намного более разносторонний боец с очень сильным джиу-джитсу: 60% побед бразильца в UFC добыты сабмишеном. Также у Чарльза отличная статистика тейкдаунов — 41% переводов в партер закончились успехом. В среднем за бой бразилец оформляет по 2.5 успешных тейкдауна и проводит 2.79 попытки сабмишена. Первую защиту пояса у Дастина Порье чемпион выиграл как раз удушающим.
При всех плюсах у Чарльза неплохая ударная техника. Бразилец наносит за минуту в среднем 3.44 акцентированных удара — 53% из всех попыток бойца приходятся в цель. 28% побед Оливейра одержал нокаутами, в том числе он вырубил Майкла Чендлера в битве за вакантный чемпионский пояс. Американец — один из самых бескомпромиссных ударников легкого дивизиона, но бразилец финишировал его техническим нокаутом в начале второго раунда.
Поставить на то, что бразилец потушит Гэтжи свет, можно с коэффициентом 7.00.
Джастин — намного менее разносторонний боец. Он вообще не лезет в борьбу, но неплохо от нее защищается. Официальный сайт UFC сообщает, что за всю карьеру в организации Гэтжи только раз попытался перевести соперника в партер.
Несмотря на приличную защиту от тейкдаунов, в партере у Гэтжи практически не будет шансов против бразильца. Бой с ярко выраженным борцом Нурмагомедовым он уже проиграл.
Но не стоит забывать о мощнейшей ударке американца, которого неспроста назвали «Хайлайтом». Джастин оформил уже 19 побед нокаутом — 83% от всех успешных выходов в клетку, а в среднем за минуту выбрасывает 7.5 акцентированных удара. Скорее всего, он лучший боксер легкого дивизиона. Достаточно вспомнить победу над другим ярким панчером Тони Фергюсоном: Гэтжи избил соперника и прикончил его надежды на титульный бой. Да и тому же Хабибу не было легко в стойке против американца.
Прогноз и ставка на бой Оливейра — Гэтжи
У Джастина много плюсов — он действительно классный боец, но значительно уступает сопернику в универсальности. Если Чарльз проведет поединок в свою силу, то у Гэтжи будет очень мало шансов на победу.
Рекомендуемая ставка: победа Оливейры сабмишеном за 2.25.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0