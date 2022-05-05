Главное для Чарльза — выдержать сражение в стойке.

8 мая 2022 года Чарльз Оливейра проведет вторую защиту титула чемпиона легкого веса UFC. Соперник бразильца — Джастин Гэтжи, который уже проиграл один титульник Хабибу Нурмагомедову. Ивент пройдет на арене «Футпринт-центр» в Аризоне, приблизительное начало главного события вечера — в 7.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Оливейра — Гэтжи 8 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бразильца серьезным фаворитом. Коэффициент на победу действующего чемпиона — 1.57, примерно 65% вероятности. Успех претендента идет за 2.50 (34%). Ничья предложена с традиционно фантастической для ММА котировкой 55.0 (1%).

Поставить на досрочную победу Оливейры можно с коэффициентом 1.92, у американца эта линия оценена в 3.00.

Аналитики слабо верят, что бой продлится все пять раундов. Сделать ставку на победу бразильца по очкам можно с котировкой 6.40, триумф Гэтжи решением судей идет за 9.00.

Верите, что поединок дойдет до просмотра судейских карточек? Можете поставить, что победа будет добыта единогласным решением, с коэффициентом 5.50. Раздельное решение идет за 9.50.

Оливейра — Гэтжи: прогноз и анализ боя 8 мая 2022 года

Оливейра — заслуженный фаворит предстоящего боя. Чарльз — намного более разносторонний боец с очень сильным джиу-джитсу: 60% побед бразильца в UFC добыты сабмишеном. Также у Чарльза отличная статистика тейкдаунов — 41% переводов в партер закончились успехом. В среднем за бой бразилец оформляет по 2.5 успешных тейкдауна и проводит 2.79 попытки сабмишена. Первую защиту пояса у Дастина Порье чемпион выиграл как раз удушающим.

При всех плюсах у Чарльза неплохая ударная техника. Бразилец наносит за минуту в среднем 3.44 акцентированных удара — 53% из всех попыток бойца приходятся в цель. 28% побед Оливейра одержал нокаутами, в том числе он вырубил Майкла Чендлера в битве за вакантный чемпионский пояс. Американец — один из самых бескомпромиссных ударников легкого дивизиона, но бразилец финишировал его техническим нокаутом в начале второго раунда.

Поставить на то, что бразилец потушит Гэтжи свет, можно с коэффициентом 7.00.

Джастин — намного менее разносторонний боец. Он вообще не лезет в борьбу, но неплохо от нее защищается. Официальный сайт UFC сообщает, что за всю карьеру в организации Гэтжи только раз попытался перевести соперника в партер.

Несмотря на приличную защиту от тейкдаунов, в партере у Гэтжи практически не будет шансов против бразильца. Бой с ярко выраженным борцом Нурмагомедовым он уже проиграл.

Но не стоит забывать о мощнейшей ударке американца, которого неспроста назвали «Хайлайтом». Джастин оформил уже 19 побед нокаутом — 83% от всех успешных выходов в клетку, а в среднем за минуту выбрасывает 7.5 акцентированных удара. Скорее всего, он лучший боксер легкого дивизиона. Достаточно вспомнить победу над другим ярким панчером Тони Фергюсоном: Гэтжи избил соперника и прикончил его надежды на титульный бой. Да и тому же Хабибу не было легко в стойке против американца.

Прогноз и ставка на бой Оливейра — Гэтжи

У Джастина много плюсов — он действительно классный боец, но значительно уступает сопернику в универсальности. Если Чарльз проведет поединок в свою силу, то у Гэтжи будет очень мало шансов на победу.

Рекомендуемая ставка: победа Оливейры сабмишеном за 2.25.