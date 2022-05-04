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«Рома» — «Лестер»: Моуринью приблизится к первому за пять лет трофею

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Лестер» 5 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press
Жозе пройдет команду Роджерса на опыте.

«Рома» и «Лестер» после ничьей в первом полуфинале Лиги конференций проведут решающую встречу в Риме на «Стадио Олимпико». Игра состоится 5 мая 2022 года и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.45 мск.

Лига конференций. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Лестер

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рома» — «Лестер» 5 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Рому» фаворитом встречи. На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.14, это примерно 46% вероятности. Успех гостей доступен с самой высокой котировкой — 3.50 (24%), ничья — за 3.30 (30%).

«Лестер» ушел от поражения в первой игре и сохранил шансы выйти в финал. На то, что «лисы» не проиграют и в ответной встрече, можно поставить с коэффициентом 1.71.

Команды играют не слишком результативно в последних матчах. Суммарно в десяти встречах с их участием только в четырех было забито больше двух голов. На тотал больше 2.5 котировка 2.03, на ТМ 2.5 — 1.78.

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Аналитики не верят, что гости дважды пробьют вратаря «Ромы» Руя Патрисиу. ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00, у хозяев такая же линия идет за 2.13.

Верите, что команды, как и в первом матче, обменяются голами? «Обе забьют» можно взять за 1.85, противоположный исход — за 1.90.

У «Ромы» больше шансов сыграть в финале — на их проход дальше котировка 1.58, на «Лестер» — 2.38.

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Жозе Моуринью уже пять лет сидит без трофеев, и эта ситуация наверняка его очень раздражает. Португалец любит находиться в центре внимания и использует победы для прокачивания собственного бренда. Но с «Тоттенхэмом» и «Ромой» у Жозе выиграть ничего не получилось. В этом сезоне португалец снова подобрался к цели и сделает все, чтобы напомнить миру о себе.

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«Конечно, Лига конференций повлияла [на результат игры с «Болоньей» — 0:0]. Тяжело весь сезон играть сначала в четверг, а потом в выходные. «Лестер» сегодня дал отдохнуть девяти игрокам в матче АПЛ», — заявил Моуринью. Португалец был раздосадован результатом игры в серии А и тем, что окончательно проиграл «Ювентусу» борьбу за место в Лиге чемпионов.

Победа в Лиге конференций не позволит попасть в главный евротурнир в будущем сезоне, но все равно станет приятным достижением. Если речь не о «Лестере», для которого это последний шанс сыграть в Европе в будущем году — клуб провалился в АПЛ, где занимает 11-е место. Команда Брендана Роджерса не побеждает пять матчей кряду, в которых ни разу не забила больше одного мяча. На то, что «Лестер» выиграет хотя бы один тайм в предстоящей встрече, коэффициент 2.23.

Последние победы соперники добыли в один день — 14 апреля. Чья-то серия прервется в ближайший четверг, а кто-то продолжит грустить.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Лестер»

«Роме» не удалось поберечь ключевых игроков перед ответным матчем, но у римлян интереснее скамейка и меньше травмированных. Плюс у Жозе Моуринью отличная статистика как против «Лестера», так и лично против Брендана Роджерса. Португалец с разными клубами выиграл у «лис» восемь матчей из 12 (два поражения), а у ирландского визави — пять встреч из девяти при трех ничьих. Опыт и лучшие возможности скорректировать состав помогут Жозе пройти в финал.

Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» за 2.14.

Футбол
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ФК Лестер
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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