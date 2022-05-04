Жозе пройдет команду Роджерса на опыте.

«Рома» и «Лестер» после ничьей в первом полуфинале Лиги конференций проведут решающую встречу в Риме на «Стадио Олимпико». Игра состоится 5 мая 2022 года и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рома» — «Лестер» 5 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Рому» фаворитом встречи. На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.14, это примерно 46% вероятности. Успех гостей доступен с самой высокой котировкой — 3.50 (24%), ничья — за 3.30 (30%).

«Лестер» ушел от поражения в первой игре и сохранил шансы выйти в финал. На то, что «лисы» не проиграют и в ответной встрече, можно поставить с коэффициентом 1.71.

Команды играют не слишком результативно в последних матчах. Суммарно в десяти встречах с их участием только в четырех было забито больше двух голов. На тотал больше 2.5 котировка 2.03, на ТМ 2.5 — 1.78.

Аналитики не верят, что гости дважды пробьют вратаря «Ромы» Руя Патрисиу. ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00, у хозяев такая же линия идет за 2.13.

Верите, что команды, как и в первом матче, обменяются голами? «Обе забьют» можно взять за 1.85, противоположный исход — за 1.90.

У «Ромы» больше шансов сыграть в финале — на их проход дальше котировка 1.58, на «Лестер» — 2.38.

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Жозе Моуринью уже пять лет сидит без трофеев, и эта ситуация наверняка его очень раздражает. Португалец любит находиться в центре внимания и использует победы для прокачивания собственного бренда. Но с «Тоттенхэмом» и «Ромой» у Жозе выиграть ничего не получилось. В этом сезоне португалец снова подобрался к цели и сделает все, чтобы напомнить миру о себе.

«Конечно, Лига конференций повлияла [на результат игры с «Болоньей» — 0:0]. Тяжело весь сезон играть сначала в четверг, а потом в выходные. «Лестер» сегодня дал отдохнуть девяти игрокам в матче АПЛ», — заявил Моуринью. Португалец был раздосадован результатом игры в серии А и тем, что окончательно проиграл «Ювентусу» борьбу за место в Лиге чемпионов.

Победа в Лиге конференций не позволит попасть в главный евротурнир в будущем сезоне, но все равно станет приятным достижением. Если речь не о «Лестере», для которого это последний шанс сыграть в Европе в будущем году — клуб провалился в АПЛ, где занимает 11-е место. Команда Брендана Роджерса не побеждает пять матчей кряду, в которых ни разу не забила больше одного мяча. На то, что «Лестер» выиграет хотя бы один тайм в предстоящей встрече, коэффициент 2.23.

Последние победы соперники добыли в один день — 14 апреля. Чья-то серия прервется в ближайший четверг, а кто-то продолжит грустить.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Лестер»

«Роме» не удалось поберечь ключевых игроков перед ответным матчем, но у римлян интереснее скамейка и меньше травмированных. Плюс у Жозе Моуринью отличная статистика как против «Лестера», так и лично против Брендана Роджерса. Португалец с разными клубами выиграл у «лис» восемь матчей из 12 (два поражения), а у ирландского визави — пять встреч из девяти при трех ничьих. Опыт и лучшие возможности скорректировать состав помогут Жозе пройти в финал.

Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» за 2.14.