«Рома» — «Лестер»: Моуринью приблизится к первому за пять лет трофею
«Рома» и «Лестер» после ничьей в первом полуфинале Лиги конференций проведут решающую встречу в Риме на «Стадио Олимпико». Игра состоится 5 мая 2022 года и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рома» — «Лестер» 5 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Рому» фаворитом встречи. На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.14, это примерно 46% вероятности. Успех гостей доступен с самой высокой котировкой — 3.50 (24%), ничья — за 3.30 (30%).
«Лестер» ушел от поражения в первой игре и сохранил шансы выйти в финал. На то, что «лисы» не проиграют и в ответной встрече, можно поставить с коэффициентом 1.71.
Команды играют не слишком результативно в последних матчах. Суммарно в десяти встречах с их участием только в четырех было забито больше двух голов. На тотал больше 2.5 котировка 2.03, на ТМ 2.5 — 1.78.
Аналитики не верят, что гости дважды пробьют вратаря «Ромы» Руя Патрисиу. ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00, у хозяев такая же линия идет за 2.13.
Верите, что команды, как и в первом матче, обменяются голами? «Обе забьют» можно взять за 1.85, противоположный исход — за 1.90.
У «Ромы» больше шансов сыграть в финале — на их проход дальше котировка 1.58, на «Лестер» — 2.38.
«Рома» — «Лестер»: прогноз и анализ матча 1/2 Лиги конференций 8 мая 2022 года
Жозе Моуринью уже пять лет сидит без трофеев, и эта ситуация наверняка его очень раздражает. Португалец любит находиться в центре внимания и использует победы для прокачивания собственного бренда. Но с «Тоттенхэмом» и «Ромой» у Жозе выиграть ничего не получилось. В этом сезоне португалец снова подобрался к цели и сделает все, чтобы напомнить миру о себе.
«Конечно, Лига конференций повлияла [на результат игры с «Болоньей» — 0:0]. Тяжело весь сезон играть сначала в четверг, а потом в выходные. «Лестер» сегодня дал отдохнуть девяти игрокам в матче АПЛ», — заявил Моуринью. Португалец был раздосадован результатом игры в серии А и тем, что окончательно проиграл «Ювентусу» борьбу за место в Лиге чемпионов.
Победа в Лиге конференций не позволит попасть в главный евротурнир в будущем сезоне, но все равно станет приятным достижением. Если речь не о «Лестере», для которого это последний шанс сыграть в Европе в будущем году — клуб провалился в АПЛ, где занимает 11-е место. Команда Брендана Роджерса не побеждает пять матчей кряду, в которых ни разу не забила больше одного мяча. На то, что «Лестер» выиграет хотя бы один тайм в предстоящей встрече, коэффициент 2.23.
Последние победы соперники добыли в один день — 14 апреля. Чья-то серия прервется в ближайший четверг, а кто-то продолжит грустить.
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Лестер»
«Роме» не удалось поберечь ключевых игроков перед ответным матчем, но у римлян интереснее скамейка и меньше травмированных. Плюс у Жозе Моуринью отличная статистика как против «Лестера», так и лично против Брендана Роджерса. Португалец с разными клубами выиграл у «лис» восемь матчей из 12 (два поражения), а у ирландского визави — пять встреч из девяти при трех ничьих. Опыт и лучшие возможности скорректировать состав помогут Жозе пройти в финал.
Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» за 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0