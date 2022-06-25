Лучший клуб Москвы-2022/23: «Спартак» обойдет ЦСКА и «Динамо» в рейтинге столицы?

В лиге теперь пять московских команд.

В РПЛ очень давно не было такого количества клубов из одного города — после повышения «Торпедо» целых пять команд представляют Москву. Честь столицы в новом сезоне также будут отстаивать «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». «Спорт-Экспресс» совместно с БЕТСИТИ определили, какой клуб закончит сезон выше в турнирной таблице.

«Спартак»

Красно-белые — большая неопределенность, загадывать что-то на целый сезон относительно этого клуба бессмысленно. Однако «Спартак» умеет удивлять: даже находясь на десятом месте в турнирной таблице, этот клуб способен взять БЕТСИТИ Кубок России и выйти в плей-офф Лиги Европы. То, что в клубе жива страсть к трофеям и успехам — очевидно.

Но сумеет ли молодой неизвестный тренер Абаскаль оседлать эту страсть? Ситуация с легионерами ухудшается, однако им на смену приходят качественные русские новички. Если считаете, что красно-белые во главе с новым специалистом опередят остальные московские клубы, можете поставить на это с коэффициентом 3.20, что примерно 28% вероятности.

ЦСКА

Армейцы свое главное приобретение уже сделали — на смену малоопытному Алексею Березуцкому пришел Владимир Федотов. Экс-тренер «Сочи» по праву считается одним из самых умелых специалистов — с прошлым клубом он занял второе место, близко не имея ресурсов уровня ЦСКА. Такая же история была и с «Оренбургом», Федотов — мастер выжать из команд максимум.

Новый тренер красно-синих в прошлом сезоне уже обогнал все клубы из столицы — если считаете, что значительно более сильный по составу ЦСКА повторит сочинский успех, поставить на это можно за 3.20 (28%).

«Динамо»

Бело-голубые — одно из главных открытий прошлого сезона. К сожалению для болельщиков, один из авторов динамовского чуда, тренер Сандро Шварц, покинул клуб. А ведь как раз «Динамо» в сезоне-2021/22 этот неофициальный «чемпионат Москвы» и выиграло. Нет сомнений: останься Шварц в команде, были бы все шансы повторить успех.

Впрочем, ключевые посты в клубе возглавляют те же люди, что и раньше. Они привели нового тренера — Славишу Йокановича. На то, что он как минимум повторит успех предшественника и обгонит остальных москвичей, котировка 3.20, что также равняется 28% вероятности.

«Локомотив»

Железнодорожники несколько лет подряд были сильнейшим клубом города, однако последний сезон завалили. «Локомотив» уже не так крепок. Подвижек в лучшую сторону пока не видно — тренерский вопрос до конца не решен, состав кардинально не усилился. Есть вероятность, что клуб продолжит штормить, отсюда коэффициент 7.00 (14%) на то, что «Локомотив» станет лучшим клубом Москвы.

«Торпедо»

Очевидный аутсайдер за звание лучшего клуба города. Здесь все просто — черно-белые вернулись в РПЛ спустя семь лет. И хотя они выиграли ФНЛ, что, как известно, сделать очень непросто, соревноваться среди матерых клубов и стать лучшими — задача непростая. А каждая вышеупомянутая команда богаче и опытнее, чем «Торпедо». Так что коэффициент на черно-белых большой — поставить на их успех можно за 35.0 (2%).