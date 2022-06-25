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Лукаку снова в «Интере»: бельгиец вспомнит, как забивать пачками?

Ставки и прогнозы на сезон Ромелу Лукаку в «Интере»
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Ромелу Лукаку в «Интере» в сезоне-2020/21.
Фото Global Look Press
У форварда опять не сложилось в Англии.

Кажется, нападающий «Челси» Ромелу Лукаку этим летом снова сменит клуб. По информации сайта Goal.com, беззубая игра бельгийца в АПЛ в прошлом сезоне вынудила синих подыскать ему новую команду. В результате на крик о помощи Ромелу отозвался его предыдущий клуб — «Интер».

Нерадзурри возьмут Лукаку в аренду на год и заплатят за нее восемь миллионов евро плюс бонусы. Сам футболист согласился на существенное понижение зарплаты и будет зарабатывать семь миллионов в год вместо десяти, утверждает источник. Но главное для Ромелу — он вернется туда, где ему комфортно и где он показывал свой максимальный уровень.

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Вернется ли Лукаку на прежний голеадорский уровень?

Прошедший сезон в «Челси» — кошмар для Ромелу. Во-первых, он не выиграл ни одного значимого трофея, хотя клуб сыграл в финалах двух национальных Кубков и был одним из главных претендентов на успех в Лиге чемпионов. Единственное чемпионство случилось в клубном чемпионате мира.

Сам Ромелу мало способствовал достижениям синих: да, на его счету два мяча в двух играх того самого клубного ЧМ, но в Лиге чемпионов он отличился всего дважды, три мяча забил в Кубке Англии и восемь — в АПЛ. При этом с середины января по начало мая, то есть 3.5 месяца, форвард вообще молчал в чемпионате страны.

Эта статистика не идет ни в какое сравнение с той, что была за год до этого в серии А — тогда Лукаку сделал «Интер» чемпионом, забив 24 мяча в турнире, а всего за сезон отличился 30 раз. На то, что Ромелу вспомнит былые времена и забьет больше 20.5 гола в Италии, коэффициент 1.95. На ТМ 20.5 котировка 1.76.

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В Англии у бельгийца скатилась и статистика ассистов — всего две штуки в 44 играх. При этом в одной только серии А за «Интер» Лукаку ассистировал 10 раз. На тотал больше 6.5 и на тотал меньше 6.5 голевых передач Ромелу в следующем сезоне можно поставить за одинаковый коэффициент 1.85.

Если все пойдет гладко и Биг Ром вернет былую форму, ему будет по силам стать лучшим бомбардиром и игроком итальянского чемпионата. В предыдущие периоды Ромелу это не удалось, потому что в разные годы слишком хороши были Чиро Иммобиле и Криштиану Роналду. Поэтому Лукаку есть к чему стремиться: на ТБ 27.5 его результативных действий котировка 2.45, на ТМ 27.5 — 1.49.

Что с нарушениями правил?

В Англии бельгиец был настолько пассивен, что просел даже по желтым карточкам — заработал всего одну во всех турнирах. В Италии боевой огонек частенько доставлял ему неприятности, хотя назвать Ромелу грубым игроком все равно нельзя — в сезоне-2019/20 он заработал два предупреждения, в розыгрыше-2020/21 — семь. Тотал больше 2.5 горчичника оценен аналитиками в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.72.

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А вот в чем Лукаку стабилен, так это в отсутствии удалений. За карьеру ему всего раз пришлось покинуть поле раньше времени не по воле тренера — это случилось еще в эпоху выступления за «Андерлехт» из-за двух желтых карточек. Красную для Ромелу в «Интере» предлагается взять за сумасшедшие 15.0.

Ромелу Лукаку
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