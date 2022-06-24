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РПЛ-2022/23: смогут новые тренеры ЦСКА и «Спартак» стартовать с побед?

Прогноз и ставки на первый тур РПЛ сезона-2022/23
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль («Спартак»).
Фото Global Look Press
А «Зенит» остался без Дзюбы после семи лет сотрудничества.

15 июля 2022 года стартует новый сезон РПЛ, который точно будет непохожим на прошлые из-за отсутствия еврокубков и большей части легионеров. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о главных интригах первого тура сезона-2022/23.

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Как ЦСКА начнет при Федотове?

Владимир Федотов стал одним из самых крутых русских тренеров, ведь всего за 2.5 года поднял «Сочи» из середины таблицы на историческое второе место. Армейцы переманили специалиста и назначили главным вместо Алексея Березуцкого, который проводил дебютный сезон в роли главного тренера и добился с ЦСКА пятого места.

В первом туре армейцы сыграют с «Уралом», который в прошлом сезоне мощно провел финиш чемпионата и выполз из зоны вылета на 12-ю строчку. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у екатеринбуржцев минимум шансов на победу против ЦСКА Федотова. Коэффициент на успех армейцев — 1.55, около 62% вероятности. Триумф «Урала» доступен за 5.70 (16%), ничья — за 4.30 (22%).

Из новичков в составе армейцев только правый защитник Милан Гайич, зато есть несколько потерь. Главная из них — Юсуф Языджи. Турецкий полузащитник огненно ворвался в РПЛ и за 10 весенних матчей настрелял восемь голов. Без него индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 1.67. На «Урал» этот рынок доступен за 4.20.

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Что изменится в «Спартаке» при Абаскале?

Новый тренер появился и в стане самого принципиального соперника ЦСКА по чемпионату — «Спартака». Гильермо Абаскаль заменил на посту Паоло Ваноли, который покинул красно-белых после победы в БЕТСИТИ Кубке России. В РПЛ москвичи в прошлом сезоне заняли провальное 10-е место — посмотрим, как испанец изменит игру команды.

В стартовом матче красно-белые отправятся на выезд к «Ахмату», с которым отлично справлялись в прошлом сезоне — одержали две победы. В предстоящей игре, по мнению аналитиков, «Спартак» снова будет фаворитом: коэффициент на победу москвичей — 2.47, примерно 39% вероятности. Выигрыш «Ахмата» идет за 2.90 (33%), ничья — за 3.30 (28%).

«Спартак» в прошлом сезоне дважды разделался с клубом из Грозного. При этом три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на упорный матч:

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа «Спартака» 1:0 — за 7.90;

• успех «Ахмата» с таким же счетом — за 8.70.

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Как «Зенит» без Дзюбы начнет четвертую подряд защиту титула

В 2015-м Артем Дзюба в статусе свободного агента перешел в «Зенит» и на долгие семь лет стал одним из самых значимых игроков для клуба и сборной России в новейшей эпохе. Теперь нападающий ушел, но еще не выбрал новую команду. Сине-бело-голубые без него начнут четвертую подряд защиту чемпионского титула.

В первом туре команде Сергея Семака предстоит выезд в Подмосковье к «Химкам», которые сохранили место в РПЛ благодаря победе над «СКА-Хабаровском» в стыковых матчах. По мнению аналитиков, «Зенит» — безусловный фаворит матча: поставить на победу чемпиона можно с коэффициентом 1.38, это около 71% вероятности. Успех «Химок» доступен за 7.10 (13%), ничья оценена в 5.30 (16%).

«Химки» не побеждали «Зенит» ни разу в истории, даже вничью команды сыграли всего однажды в 12 встречах. Шанс, что команда из Подмосковья не проиграет сейчас, оценен в 3.00.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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