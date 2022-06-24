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Первый сезон Мане в «Баварии»: сможет сенегалец стать заменой Левандовски?

Ставки и прогнозы на сезон Садио Мане в «Баварии»
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Садио Мане в «Баварии».
Фото Global Look Press
Форварду придется стать новым лидером команды.

Сенегальский нападающий Садио Мане в прошедшем сезоне был в нескольких шагах от победы во всех турнирах с «Ливерпулем». Казалось бы, неудачи в АПЛ и Лиге чемпионов должны мотивировать на еще одну попытку собрать квадрупл, но форвард выбрал другой путь — неожиданно перебрался в «Баварию».

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Для немецкого клуба подписание одного из претендентов на «Золотой мяч» — невероятная удача и железное усиление. А для самого Садио — возможность раскрыться на позиции центрфорварда и забить еще больше голов, чем он делал это в Англии.

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В Бундеслиге Садио будет легче, чем в АПЛ?

В прошлом сезоне Мане был одним из главных творцов ярких побед и камбэков «Ливерпуля». Например, в чемпионате он оформил 16 голов и к ним добавил пять точных ударов в Лиге чемпионов (плюс два в Кубке). Шикарные показатели с учетом того, что сенегалец действовал в основном слева в атаке (26 матчей во всех турнирах) и чаще стягивал на себя соперников, чтобы освободить зону для Салаха.

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В «Баварии» Садио не придется вспахивать фланг, потому что, вероятно, он будет играть преимущественно в центре нападения. Слева и справа ему будут помогать Коман, Сане или Гнабри, а соседствовать в паре — Мюллер. На то, что эти ребята помогут Мане забить 17 и больше голов в Бундеслиге, коэффициент 1.85. На ТМ 16.5 мяча котировка также 1.85.

Что касается ассистов, то и в «Ливерпуле» Садио раздал их не очень много — всего пять во всех соревнованиях. Тотал больше 4.5 и тотал меньше 4.5 голевых передачи можно оформить за 1.85.

Будет ли сенегалец груб в Германии?

Из-за того, что в АПЛ Мане играл на фланге, ему приходилось часто отрабатывать в обороне. Получалось не всегда чисто — в прошлом сезоне он заработал пять желтых карточек в 34 матчах. В Лиге чемпионов и Кубке Англии суммарно случились еще три «горчичника». Но в «Баварии» Садио может не понадобиться так часто возвращаться назад, как в «Ливерпуле», а это значит, что и количество нарушений снизится. На тотал больше 3.5 желтые карточки в чемпионате Германии можно поставить за 2.40, а на ТМ 3.5 — за 1.51.

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За восемь лет в АПЛ форвард был удален всего два раза, еще однажды — когда выступал за австрийский «Ред Булл». Садио не конфликтный игрок, а значит, вряд ли будет выдворен с поля арбитром. Хотя исключать этого не стоит. Красную карточку перед лицом Садио в бундеслиге можно оформить за 2.90, а ее отсутствие — за 1.36.

Садио Мане
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ФК Бавария
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