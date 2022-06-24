Первый сезон Мане в «Баварии»: сможет сенегалец стать заменой Левандовски?
Сенегальский нападающий Садио Мане в прошедшем сезоне был в нескольких шагах от победы во всех турнирах с «Ливерпулем». Казалось бы, неудачи в АПЛ и Лиге чемпионов должны мотивировать на еще одну попытку собрать квадрупл, но форвард выбрал другой путь — неожиданно перебрался в «Баварию».
Для немецкого клуба подписание одного из претендентов на «Золотой мяч» — невероятная удача и железное усиление. А для самого Садио — возможность раскрыться на позиции центрфорварда и забить еще больше голов, чем он делал это в Англии.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предвосхищают успехи сенегальца на «Альянц-Арене».
В Бундеслиге Садио будет легче, чем в АПЛ?
В прошлом сезоне Мане был одним из главных творцов ярких побед и камбэков «Ливерпуля». Например, в чемпионате он оформил 16 голов и к ним добавил пять точных ударов в Лиге чемпионов (плюс два в Кубке). Шикарные показатели с учетом того, что сенегалец действовал в основном слева в атаке (26 матчей во всех турнирах) и чаще стягивал на себя соперников, чтобы освободить зону для Салаха.
В «Баварии» Садио не придется вспахивать фланг, потому что, вероятно, он будет играть преимущественно в центре нападения. Слева и справа ему будут помогать Коман, Сане или Гнабри, а соседствовать в паре — Мюллер. На то, что эти ребята помогут Мане забить 17 и больше голов в Бундеслиге, коэффициент 1.85. На ТМ 16.5 мяча котировка также 1.85.
Что касается ассистов, то и в «Ливерпуле» Садио раздал их не очень много — всего пять во всех соревнованиях. Тотал больше 4.5 и тотал меньше 4.5 голевых передачи можно оформить за 1.85.
Будет ли сенегалец груб в Германии?
Из-за того, что в АПЛ Мане играл на фланге, ему приходилось часто отрабатывать в обороне. Получалось не всегда чисто — в прошлом сезоне он заработал пять желтых карточек в 34 матчах. В Лиге чемпионов и Кубке Англии суммарно случились еще три «горчичника». Но в «Баварии» Садио может не понадобиться так часто возвращаться назад, как в «Ливерпуле», а это значит, что и количество нарушений снизится. На тотал больше 3.5 желтые карточки в чемпионате Германии можно поставить за 2.40, а на ТМ 3.5 — за 1.51.
За восемь лет в АПЛ форвард был удален всего два раза, еще однажды — когда выступал за австрийский «Ред Булл». Садио не конфликтный игрок, а значит, вряд ли будет выдворен с поля арбитром. Хотя исключать этого не стоит. Красную карточку перед лицом Садио в бундеслиге можно оформить за 2.90, а ее отсутствие — за 1.36.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
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|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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