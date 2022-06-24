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Петр Ян вызвал на бой Генри Сехудо. Беспощадный заставит замолчать американского экс-чемпиона?

Ставки и прогнозы на возможный бой UFC Петр Ян — Генри Сехудо
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Петр Ян.
Фото Global Look Press
Все о раскладах на потенциальный бой.

В июле 2020 года российский боец Петр Ян поколотил бразильца Жозе Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Третьим в истории страны после Хабиба Нурмагомедова и Олега Тактарова. Казалось, что спортсмен задержится на вершине, но дальше последовала неудача: злополучный удар коленом в голову Алджамейну Стерлингу лишил его пояса.

В апреле 2022-го Ян снова проиграл Стерлингу, но на этот раз раздельным решением, от которого был не в восторге даже президент UFC Дэйна Уайт. «Думаю, судьи провалились, принимая решение. У меня получилось 3-2 по раундам в пользу Петра Яна», — сказал он после того боя.

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Следующий соперник No Mercy пока не определен. В мае вроде бы было достигнуто соглашение с Марлоном Верой, но в итоге бой сорвался. Также в списке потенциальных соперников фигурировал все тот же Стерлинг и Дейвисон Фигередо, но Яну нужна рыба покрупнее. Поэтому он вызвал Генри Сехудо — бывшего чемпиона UFC, который в 2020-м объявил о завершении карьеры. И их бой вполне реален.

В конце мая боец объявил о возвращении в октагон. «Скорее всего, я буду драться ближе к концу года. С нетерпением жду этого. Я буду готов. Вы увидите лучшую версию «Трипл-Си». Я верну свою корону, потому что меня тошнит от этих парней», — дерзко заявил американец.

Конечно, Генри сразу привлек к себе внимание, а за его головой выстроилась очередь. Многие хотят потушить свет одному из самых говорливых и эпатажных бойцов, который за последние годы вызывал на поединок и чемпионок UFC Нуньес с Шевченко, и боксера Василия Ломаченко. Ян оказался в числе желающих.

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«Эй, ты много говорил, когда был на пенсии. Теперь пришло время сделать это», — написал россиянин, на что получил незамедлительный уклончивый ответ: Сехудо возвращается за поясом, а не за тем, чтобы биться со второсортными парнями вроде Петра. Но, похоже, спортсмены потихоньку все же раскручивают возможный поединок.

При этом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уже принимают ставки на бой Ян — Сехудо. Они считают небольшим фаворитом американца — на его победу можно поставить с коэффициентом 1.78, это примерно 53% вероятности исхода. Успех россиянина предлагается взять за 2.10 (46%), ничью — за 70.0 (1%).

Показатель того, насколько интересным стал бы бой между Генри и Петром — реакция других бойцов. Например, чемпион Алджамейн Стерлинг не сомневается, что No Mercy будет отличной проверкой для соотечественника: «Я бы посмотрел на этот бой. Ян стал бы первым парнем, с которым Сехудо сражался в расцвете сил, а не с гороховой головой Ти Джея Диллашоу».

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Правда, и для самого Яна встреча с бойцом такого уровня, как Сехудо, станет серьезным испытанием. Олимпийский чемпион Пекина по борьбе за годы в UFC очень здорово прокачал работу в стойке и выносил соперников приемами на любой вкус. Если их поединок состоится, то соберет огромный зрительский интерес, а для Петра Генри станет суровой оппозицией.

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